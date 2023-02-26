"Верный пес" или потенциальный предатель: экс-сотрудник КГБ – об отношениях Путина и Кадырова

Путин боится Кадырова и покупает его лояльность сумасшедшими средствами – не менее миллиарда долларов в год.

Скандального главу Чечни Рамзана Кадырова вряд ли можно назвать "верным псом" Путина. Напротив, он может ликвидировать диктатора, но пока власти Чечни зависят от кремлевских дотаций.

Такое мнение высказал бывший сотрудник советского КГБ и Службы внешней разведки РФ, международный консультант Сергей Жирнов, передает FREEДОМ.

Также читайте Кадыров отказался поддержать Пригожина в кампании против Минобороны России – ISW

"Сказать, что это верный пес Путина, будет неправильно. Сам по себе он просто отморозок, который может пойти на какие-либо преступления внутри страны. Кадыров, мы понимаем, не шахматист, не стратег и Путин не стратег и не шахматист, поэтому они живут сегодняшним днем, Кадыров живет на средства дани, которую РФ из бюджета выплачивает этому чеченскому ханату. Это по меньшей мере миллиард долларов в год, а реально может быть и до 5 млрд долл. В этом тандеме Путин боится Кадырова реально, к тому же боится на физическом уровне, он боится с ним оставаться лицом к лицу в кабинете, потому что Кадыров Путина может легко задушить просто голыми руками. И в этом смысле Путин его физически боится", — считает Жирнов.

По его словам, Кадыров понимает, что без кремлевских денег не проживет и дня в Чечне. Ведь эти деньги идут не только в карман "дон-дона", но и его ближайших соратников, благодаря которым Кадыров удерживает власть.

"Конечно, эти деньги нужны, чтобы ему иметь на свои расходы, потому что он любит хорошо жить, хорошие машины и т.д. И, во-вторых, Чечня устроена так, что когда у вас много денег, вы должны ими делиться с вашими приближенными. И насколько правильно вы разделите эти деньги со своими приближенными, настолько долго вы проживете в этой республике", — объясняет бывший сотрудник советского КГБ.

По информации Жирнова, Кадыров еще до полномасштабной войны перессорился со всеми влиятельными кругами в РФ, в том числе со спецслужбами.

"Помним истории, когда кадыровские боевики приезжали в Москву выяснять отношения между собой, и когда там были перестрелки на улицах и т.д. В принципе, и он очень высокомерно относился к спецслужбам, а спецслужбы этого не любят", — сказал экс-сотрудник КГБ. .

По его мнению, отравлением соратника (командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова) Кадырову хотят сказать, что он заигрался.

"И что в любом случае он висит на волоске, и что до него тоже могут добраться, и что он ждет пули, или он ждет HIMARS, а может прилететь очередное письмо, а может "Новичок", а может полоний", – подытожил Сергей Жирнов.

Ранее российский оппозиционер Марк Фейгин рассказал, действительно ли Пригожин, Кадыров и Суровикин готовили заговор против Шойгу и Герасимова.

Читайте также: