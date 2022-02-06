Вероятна агрессия России: в Польше в 100 км от украинской границы высадились военные США

Вероятна агрессия России: в Польше в 100 км от украинской границы высадились военные США

США высадят 1700 своих военных в Польше.

В Подкарпатском воеводстве Польши в аэропорту в Ясенке, близ города Жешув, приземлился американский самолет с военными США. Это уже второй самолет с американскими военнослужащими.

Об этом на брифинге сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет onet.pl.

Американские военные высадились примерно в 100 километрах от украинской границы. Они будут находиться в Подкарпатском воеводстве для защиты восточных границ Польши от угрозы в случае новой агрессии России против Украины.

"Это только первая группа американских солдат из элитного спецподразделения. В ближайшее время в Польшу прибудут другие военные", — сообщил Мариуш Блащак.

В Польше сообщили, что всего США высадит 1700 своих военных.

"Сдерживание и солидарность – самый лучший ответ на агрессивную политику Москвы, на агрессивную попытку восстановления Российской империи", — сообщил министр обороны Польши.

Напомним:

Президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе. Речь идет о 3000 войсках, которые будут переброшены в Румынию и Польшу.

Более 100 британских элитных военных отправили в Украину из-за опасений неизбежного вторжения России. Спецподразделения помогают учить украинских спецназовцев тактике борьбы с боевиками, снайперским навыкам и противостоять диверсиям.

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