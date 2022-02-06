Вероятна новая агрессия против Украины: гражданам Канады рекомендуют не ездить в некоторые регионы России и Белоруси

Вероятна новая агрессия против Украины: гражданам Канады рекомендуют не ездить в некоторые регионы России и Белоруси

Гражданам Канады рекомендуют не ездить в пограничные с Украиной области России и Белоруси.

Гражданам Канады рекомендуют не посещать некоторые регионы России и Беларуси из-за вероятной агрессии против Украины.

Об этом идет речь на сайте Министерства иностранных дел Канады.

Гражданам Канады из-за угрозы боевых действий рекомендуют не посещать следующие области РФ: Белгородская, Курская, Ростовская, Воронежская. Также канадцев просят избегать поездок в Брестскую и Гомельскую области Беларуси

" Возможности нашего посольства по предоставлению консульских услуг в этих областях могут оказаться очень ограниченными", — говорится в сообщении.

Напомним:

Более 100 британских элитных военных отправили в Украину из-за опасений неизбежного вторжения России. Спецподразделения помогают учить украинских спецназовцев тактике борьбы с боевиками, снайперским навыкам и противостоять диверсиям.