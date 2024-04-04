"Вероятно, стоит Россия": в Германии сделали заявление о сбоях в работе GPS в Балтийском регионе

Сбои в работе GPS становятся все более распространёнными в регионе Балтийского моря. Иногда система полностью отрицает, иногда позиция неправильная. Следы указывают на одну причину: "Балтийский глушитель".

В Министерстве обороны Германии заявили, что за серией нарушений, влияющих на GPS-навигацию в Балтийском регионе, может стоять Российская Федерация.

Об этом сообщает портал t-online.

"Сбои в глобальной навигационной спутниковой системе, скорее всего, имеют российское происхождение и базируются на сбоях в электромагнитном спектре, включая возникающие в Калининградской области", — сказал представитель Министерства обороны ФРГ.

"Сомнений больше нет"

Специалисты Osint по аккаунту Х "Маркус Йонссон", использующие Open Source Intelligence (Osint) для получения и оценки информации из общедоступных источников, также уверены: "Сомнений больше нет. "Балтийский глушитель" расположен в Калининграде, на побережье".

Особенно страдает воздушное пространство Польши и Балтии, а также южная Швеция и северо-восточная Германия. Так, в середине марта сообщалось, что вышла из строя система GPS самолета британского министра обороны Гранта Шаппа. Нарушения также оказывают влияние на навигацию кораблей.

"Подозрение, которое выражают не только британцы, заключается в том, что за нарушениями стоят согласованные действия российских военных", — говорится в источнике.

Издание отмечает, что доказательств все больше. Вероятно, российские военные используют мощную систему помех под названием "Балтийский глушитель".

ТСН.ua уже писал, что над территорией Польши исчез сигнал GPS, и за этими сбоями в регионе Балтийского моря может стоять Россия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пролетающие над Балтийским регионом самолеты сталкиваются со случаями глушения GPS-сигналов. Россию считают виновницей этих проблем.

Читайте ведущие новости дня: