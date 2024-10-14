Вероятное вступление в войну КНДР: какие страны окажутся под угрозой нападения

По мнению руководителя Центра противодействия дезинформации, из-за вступления в войну КНДР под угрозой окажутся страны Балтии.

В случае полноценного вступления КНДР в войну на стороне России, Москва вскоре сможет атаковать восточный блок НАТО. В частности, начать наступление на страны Балтии.

Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

"Если демократии закроют глаза на возможное полноценное вступление в войну КНДР на стороне России, Москва начнет подготовку и накопление ресурсов для атаки стран НАТО в последующие 4-6 лет. В частности, страны Балтии будут под угрозой", – предупредил руководитель ЦПД.

Напомним, что сегодня, 14 октября, президент Владимир Зеленский заявил о "фактическом включении в войну Северной Кореи".

Ранее в ISW сообщили, что в России готовят несколько тысяч солдат из КНДР и могут отправить на войну против Украины.

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