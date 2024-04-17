Вероятность больше, чем когда-либо: Sky News об угрозе Третьей мировой и факторе Трампа и Украины

Похоже, западные эксперты не считают, что даже поражение Украины приведет к Третьей мировой. Тем не менее, они всерьез рассматривают возможность, что западная коалиция поддержит Израиль в войне с Ираном, а Путин нападет на страны Балтии в случае успеха в Украине.

В начале этого года министр обороны Великобритании Грант Шаппс предупредил, что в течение следующих пяти лет мир может быть охвачен войнами с участием Китая, России, Северной Кореи и Ирана и сказал, что человечество переходит "от послевоенного к довоенному миру".

В Европе откровенно признают, что почувствованное в конце Холодной войны облегчение сменилось растущей тревогой из-за вторжения России в Украину, а также обострением на Ближнем Востоке.

В Sky News проанализировали, насколько вероятно начало Третьей мировой войны.

Потенциал для искры, которая зажжет Третью мировую, уже есть

Британская журналистка, редактор военной информации телеканала Sky News Дебора Хейнс считает, что "учитывая масштабы потрясений, сотрясающих части земного шара – в частности, в Украине и на Ближнем Востоке – потенциал для искры, которая зажжет Третью мировую войну, уже существует".

"Это не означает, что эскалация к глобальной конфронтации неизбежна, но, пожалуй, сейчас она более вероятна, чем когда-либо после окончания последней мировой войны", — говорит журналистка.

По ее мнению, решение Ирана осуществить беспрецедентные обстрелы ракет и беспилотников против Израиля подняло ставки еще выше.

Хейнс рассуждает, что сейчас многое зависит от двух факторов: каким будет ответ Израиля и реакция на него Ирана. "Но это два больших "если", – отметила эксперт.

Журналистка пояснила, что обострение на Ближнем Востоке также оказывает глобальное влияние, особенно потому, что Иран поддерживает Россия и имеет тесные связи с Китаем, в то время как сильнейшие союзники Израиля во главе с США являются преимущественно западными странами.

"Это означает, что кризис противопоставляет авторитарные государства демократиям", – отмечает она.

Успех Путина в Украине может подбодрить РФ проверить прочность НАТО

Хейнс предупреждает Запад, что успех Путина в Украине может взбодрить российского диктатора, проверить прочность НАТО путем вторжения в государство-член Альянса.

Это может привести к прямой войне между авторитарной Москвой, вооруженной Ираном, Северной Кореей, а также с помощью Китая против западного альянса НАТО.

"Доказательства того, что военная сила оказалась эффективной против западных государств, могут еще больше укрепить решимость Китая выполнить обещание "воссоединить" остров Тайвань с материком, даже если это будет означать вторжение.

Такой шаг также может погрузить Азию в конфликт, опять же вдоль той же линии разграничения авторитарных государств против демократий", – пишет аналитик Sky News.

Фактор Трампа

Луиджи Скацциери из Центра европейских реформ считает, что многое зависит от того, станет ли Дональд Трамп президентом США.

Эксперт не исключает, что конфликт между Ираном и Израилем может перерасти в большой военный пожар на Ближнем Востоке с глобальными последствиями, но колеблется, стоит ли это называть "Третьей мировой".

По его мнению, США, Британия и другие западные союзники почти наверняка будут вовлечены в сторону Израиля.

"Но их участие будет ограничено, и это не будет Третья мировая война, не в последнюю очередь потому, что Россия может позволить себе поддержку Ирана, а Китай вряд ли это сделает", — рассуждает аналитик.

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Луиджи Скацциери отмечает, что основным путем к сценарию Третьей мировой войны остается прямое столкновение Запада с Россией. А этот сценарий будет более вероятен, если Дональд Трамп победит и подорвет НАТО, соблазняя этим Путина атаковать страны Балтии.

"Столкновение с Россией также было бы достаточно вероятным, если западные силы будут вовлечены в поддержку Украины в боевых действиях на передовой", — подытожил научный сотрудник Центра европейских реформ.

Ранее в статье The Telegraph говорилось, что Третья мировая война уже началась, но на Западе отказываются в это верить.

По мнению аналитиков издания, Китай, Иран и КНДР уже готовы к бою.

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