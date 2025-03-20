"Вероятность победы стремительно упала": британский историк о том, когда у Украины было преимущество

По мнению историка, сейчас идет прокси-война между США и Китаем: Украина с американской стороны, Россия – со стороны Пекина.

Войну в Украине нелегко закончить, однако администрация Трампа гораздо ближе к прекращению войны, чем ее предшественники.

Такое мнение высказал британский историк, писатель и журналист Нил Фергюсон в подкасте Гуверовского института Стэнфордского университета.

"Войну нелегко закончить. В последние три года я много раз говорил, что войну легче начать, чем закончить. Поэтому надо сначала признать несколько вещей, которых достигла администрация Трампа. Во-первых, они гораздо ближе к прекращению войны, чем их предшественники", — говорит Фергюсон.

По его мнению, администрация Байдена-Харрис взяла на себя стратегию "бессрочной украинской победы". Историк считает украинскую победу "маловероятной".

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"Вряд ли Украина выиграет эту войну. Этого никогда не было. Конец 2022 года был моментом, когда у украинцев было преимущество. Но вероятность победы украинцев стремительно упала, потому что силы неравные – Россия гораздо больше", – считает Нил Фергюсон.

Кроме того, историк обратил внимание, что администрации Трампа удалось "шокировать европейцев", чтобы активизировались, если США не дадут Украине военных гарантий безопасности.

Прокси-война между США и Китаем

"Сейчас не 1990 год. США не могут сделать то, что делали в конце холодной войны-1, когда они были на пике своего могущества. Сейчас на относительно ранней фазе холодной войны-2 Китай стоит за Россией", – говорит Фергюсон.

Он отмечает, что Китай поддерживает Россию в этой войне и не демонстрирует никаких признаков прекращения поддержки России. Пекин экспортирует множество технологий двойного назначения в Россию.

"И это главный базис, на котором держится российская экономика и воюет российская армия. США и Китай не принимают непосредственного участия в этой войне. Они поддерживают прокси: Украина с нашей стороны, Россия со стороны Китая", – подытожил Нил Фергюсон.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина была в наиболее сильной позиции, чтобы подписать соглашение о прекращении огня в конце 2022 – начале 2023 года.

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