Вероятность войны с РФ и как США помогут Украине: главные тезисы из личного блога Байдена на NYT

Вероятность войны с РФ и как США помогут Украине: главные тезисы из личного блога Байдена на NYT

Президент США Джо Байден рассказал, как будет в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе против России.

По его словам, Штаты продолжат сотрудничать с союзниками и партнерами в отношении российских санкций. Их Байден назвал "жесточайшими, которые когда-либо вводили против большой экономики". Кроме того, США и дальше будет предоставлять Украине современное вооружение и укрепить восточный фланг НАТО.

Соответствующие заявления Байден обнародовал в своей статье для издания The New York Times.

"Вторжение, которое, по мнению Владимира Путина, должно было длиться несколько дней, продолжается уже четвертый месяц. Украинский народ удивил Россию и вдохновил мир своей жертвенностью, мужеством и успехами на поле боя. Свободный мир и многие другие государства во главе с Соединенными Штатами сплотились на стороне Украины с беспрецедентной военной, гуманитарной и финансовой поддержкой", – написал Байден.

По его словам, цель Америки проста: США хотят видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии. Поэтому президент США отметил, что сотрудничество с союзниками и партнерами в отношении российских санкций и искусственного продовольственного кризиса будет продолжаться.

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"Мы продолжим предоставлять Украине современное вооружение, в том числе противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракетные комплексы Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные реактивные системы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы. Мы также пошлем еще миллиарды долларов финансовой помощи, согласно разрешения Конгресса. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы преодолеть глобальный продовольственный кризис, который усугубляет агрессия России. И мы поможем нашим европейским союзникам и другим странам уменьшить их зависимость от российского топлива и ускорить наш переход к будущему экоэнергии", — заявил Байден.

Президент США отметил, что Америка будет продолжать укреплять восточный фланг НАТО силами и средствами Соединенных Штатов и других союзников. Речь идет, в частности, о Финляндии и Швеции, которые недавно подали заявки на вступление в НАТО.

"Мы не стремимся к войне между НАТО и Россией. Соединенные Штаты не будут пытаться свергнуть власть Путина в Москве. Пока Соединенные Штаты или наши союзники не подвергаются атаке, мы не будем непосредственно участвовать в этом конфликте, отправляя американские войска воевать в Украину, или атакуя российские вооруженные силы. Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределы", — пояснил Байден позицию США.

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Он в очередной раз подчеркнул свой принцип "Ничего об Украине без Украины" и заявил, что не собирается лично или публично давить на украинское правительство, чтобы оно пошло на любые территориальные уступки.

"Это было бы неправильно и противоречило бы устоявшимся принципам", — подчеркнул американский президент.

Кроме того, Байден подчеркнул, что переговорный процесс между Украиной и Россией прекратился не по инициативе Киева (как заявляет РФ), а потому, что сама Россия продолжает вести войну и пытается взять под контроль как можно большую часть Украины. В свою очередь США продолжат поддерживать усилия украинской стороны, направленные на достижение мира путем переговоров.

"Стоять рядом с Украиной в ее трудный час – это не просто "правильно". Если Россия не заплатит высокую цену за свои действия, она пошлет сигнал другим потенциальным агрессорам, что они тоже могут захватить территории и оккупировать другие страны. Это поставит под угрозу выживание других мирных демократий, что может означать конец основанного на правилах международного порядка и открыть двери для агрессии в других местах с катастрофическими последствиями во всем мире", — подчеркнул Байден.

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По его словам, сегодня США не видят никаких признаков того, что Россия намерена использовать ядерное оружие в Украине. Хотя время от времени риторика России, которая "бряцает ядерной саблей", сама по себе опасна и крайне безответственна.

"Позвольте объяснить: любое использование ядерного оружия любого масштаба в этом конфликте было бы абсолютно неприемлемым для нас, а также для остального мира и повлекло бы тяжкие последствия", — подчеркнул Байден и добавил, что американцы будут держать курс на украинский народ.

"Мы понимаем, что свобода не бесплатна. Это то, что мы всегда делали, когда враги свободы стремились издеваться и подавлять невинных людей, и это то, что мы делаем сейчас. Владимир Путин не ожидал такой степени единства или силы нашего ответа. Он ошибся. Если он ожидает, что в последующие месяцы мы пошатнемся или распадемся, он снова ошибается", — заявил Байден.

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