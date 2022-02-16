Вероятность вторжения РФ и полное выздоровление от ВИЧ. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов категорически исключил возможность вторжения российских войск в Украину 16 февраля. Читать дальше –>
- Тем временем государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что на этой неделе Россия совершит акт агрессии в отношении Украины. Читать дальше –>
- Американские ученые заявили о третьем в мире случае полного выздоровления от вируса иммунодефицита (ВИЧ). Речь идет о женщине среднего возраста и смешанной расы, которую удалось вылечить благодаря трансплантации пуповинной крови. Читать дальше –>
- По данным ВОЗ, еженедельный показатель заболеваемости COVID-19 в мире снизился на 19%: в период с 7 по 13 февраля положительные результаты тестов на коронавирус получили более 16 миллионов человек. Читать дальше –>
- Топовая сотрудница CNN Worldwide Эллисон Голласт, из-за романа с которой две недели назад уволился президент телерадиокомпании Джефф Цукер, ушла в отставку. Читать дальше –>