Вероятный госсекретарь Трампа сенатор Рубио сделал заявление о войне в Украине

Сенатор от Республиканской партии Марко Рубио, которого называют вероятным госсекретарем в администрации избранного президента США Дональда Трампа, считает, что война в Украине "зашла в тупик" и ее нужно остановить.

Об этом он сказал в среду, 6 ноября, в эфире программы Today на американском канале NBC.

"Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но в конце концов это патовая война, и она должна быть доведена до завершения", — сказал Рубио.

Он добавил, что избранный президент Дональд Трамп "хочет, чтобы война закончилась".

"Не нужно быть фанатом Владимира Путина, чтобы хотеть окончания войны", – сказал Рубио.

При этом он отметил, что "Украине понадобится 100 лет, чтобы восстановить страну".

Напомним, в ночь на 6 ноября кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками во Флориде с победной речью. Во время выступления он назвал себя 47 президентом США.

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