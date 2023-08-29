Вероятный кандидат в президенты США хочет отдать РФ часть Украины и блокировать наше вступление в НАТО

Он также заявил, что упразднит санкции, наложенные на Россию, и вернет ее на мировой рынок.

Один из претендент на президентскую номинацию от Республиканской партии США Вивек Рамасвами заявил, что в случае избрания президентом США признает российскую оккупацию части Украины и закроет нашему государству путь в НАТО.

Свои взгляды на внешнюю политику он изложил в статье для издания The American Conservative.

Рамасвами сказал, что США упустили свою возможность сразу после окончания холодной войны остаться единственным супердержавой в мире, что позволило России и Китаю работать вместе, чтобы поставить под угрозу позиции Соединенных Штатов.

Позволит РФ оккупировать часть Украины и заблокирует наше вступление в НАТО

Вероятный кандидат от республиканцев сказал, что так планирует посетить Москву как президент в 2025 году, чтобы обсудить условия прекращения войны между Россией и Украиной.

Скандальный политик обещает признать российский контроль над оккупированными территориями Украины и заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из союза с Китаем.

Он также заявил, что отменит наложенные на Россию санкции и вернет ее на мировой рынок.

Американские интересы выше украинских

"Чем дольше длится война в Украине, тем очевиднее становится, что победитель один – Китай. Я обеспечу мир в Украине при единых условиях, имеющих для нас значение, – условиях, которые ставят американские интересы во главу угла. Администрация Байдена бессмысленно пыталась заставить Си кинуть Путина. На самом деле мы должны заставить Путина кинуть Си", – сказал Рамасвами.

"Наезд" на европейские страны НАТО

Рамасвами, как и его однопартиец Трамп, считает, что европейские члены НАТО должны увеличить свои расходы на оборону.

"Дядя Сэм (США) не должен служить в Европе лохом. В то время как европейские и американские интересы остаются согласованными, наши приоритеты по расходам – нет. Америка больше не будет субсидировать европейскую слабость", – сказал он.

Что известно о Рамасвами

Отметим, что малоизвестный до этого Вивек Рамасвами 25 августа победителем первого тура дебатов между претендентами на пост президента США от Республиканской партии. Заметим, что Дональд Трамп не участвовал в прениях.

Вивек Рамасвами – миллионер индийского происхождения, родившийся в штате Огайо в семье иммигрантов. Этот 38-летний политик – самый молодой претендент на участие в президентских выборах в США от республиканцев.

Позиция Рамасвами по отношению к Украине вызвала много критики во время первых президентских дебатов Республиканской партии на прошлой неделе. Он был единственным кандидатом на сцене, поднявшим руку, когда модераторы спросили, кто больше не будет поддерживать Украину.

До этой избирательной кампании Рамасвами не участвовал в политике, поэтому позиционирует себя как "аутсайдер".

Напомним, что восемь претендентов на то, чтобы стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии, устроили на прениях спор о войне в Украине.

Заметим, что в Штатах есть такой тип голосования как праймериз (предвыборы или внутрипартийные выборы). Кандидаты от одной партии, чтобы не отнимали друг у друга голоса на основных выборах, соревнуются, кто будет представлять их политическую силу.

Технически Рамасвами пока некорректно называть "кандидатом в президенты", ведь для того чтобы им стать, он должен выиграть внутрипартийную борьбу. Пока он имеет меньше симпатий избирателей, чем другие республиканцы, Рон Десантис и Дональд Трамп.

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