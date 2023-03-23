Вероятный конкурент Трампа на выборах изменил свою позицию по поводу войны в Украине

Губернатор американского штата Флорида, а также вероятный основной конкурент Дональда Трампа на выборах президента от Республиканской партии Рон Десантис, изменил свою позицию относительно войны в Украине.

Об этом сообщает CNN.

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Политик признал, что в интервью каналу Fox News, когда он заявил, что поддержка Украины не важна для США, а войну назвал "территориальным спором", высказался ошибочно и вовсе не имел в виду, что Россия "может захватывать чужие территории и угрожать НАТО ".

Десантис заявил, что все украинские земли, которые захватила Россия, должны быть возвращены под контроль Киева.

"Если бы можно было одним взмахом руки что-то изменить, я бы 100% вернул эти территории Украине", — сказал губернатор Флориды.

Кроме того, он назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником, которого следует привлечь к ответственности, добавив, что Россия проиграет войну по ее результатам.

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор американского штата Флорида, республиканец Рон Десантис заявил, что война в Украине — это "территориальный спор", а потому США он не касается. В свою очередь, спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко пригласил Десантиса в Украину, чтобы он мог увидеть своими глазами военные преступления россиян.

Позже несколько американских сенаторов-республиканцев критически отреагировали на слова своего коллеги из Флориды Рона Десантиса о том, что война в Украине является "территориальным спором".

Также заявление республиканца Рона Десантиса прокомментировал министр обороны США Ллойд Остин, отметив, что Украина важна "для всего мира".

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