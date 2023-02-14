Вероятный план РФ устроить госпереворот в Молдове: реакция Белого дома

В США отреагировали на заявления о плане дестабилизации Молдовы. Хотя сообщения о предполагаемом российском плане по дестабилизации ситуации в государстве не подтверждены независимыми источниками, они вызывают "глубокую обеспокоенность".

Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в понедельник, 13 февраля, сообщает издание "Голос Америки".

"...мы абсолютно поддерживаем молдавское правительство и молдавский народ", – сказал Кирби.

Ситуация в Молдове

В четверг, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведка перехватила план России по дестабилизации политической ситуации в Молдове. Речь идет об уничтожении демократического порядка и захвате власти страны.

В пятницу, 10 февраля, во время российских обстрелов Украины две ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. Информацию подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В Минобороны Молдовы также сообщили, что российская ракета была в их воздушном пространстве. Посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД государства.

В то же время, Минобороны Румынии не подтвердило пролет российской ракеты над территорией государства, пообещав предоставить позднее полную информацию.

Зеленский назвал ситуацию вокруг пересечения молдавской границы российскими ракетами "вызовом для НАТО". В тот же день, 10 февраля, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица подала в отставку.

В субботу, 11 февраля, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что РФ планирует устроить госпереворот в Молдове. По его словам, страна-агрессор отправила в Турцию чеченских боевиков, которые впоследствии могут оказаться в Кишиневе.

В понедельник, 13 февраля, президент Молдовы Мая Санду также заявила о планах России совершить государственный переворот в Кишиневе. По словам лидера страны, с помощью протестов оппозиции РФ планирует сменить молдавскую власть. Путем преступных действий Москва якобы стремится использовать Молдову в войне против Украины.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров в начале февраля обвинил Молдову в желании вступить в НАТО, заявив, что страну превращают в "анти-Россию". Он отметил, что Молдова после Украины якобы "попала под влияние Запада".

Стали известны подробности попытки захватить власть в Молдове

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