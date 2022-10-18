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Версии причины падения самолета в Ейске и прогноз повторного наступления на Киев: главные новости ночи 18 октября

Дата публикации
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Версии причины падения самолета в Ейске и прогноз повторного наступления на Киев: главные новости ночи 18 октября

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 18 октября:

  • Военный эксперт Олег Жданов назвал вероятные причины крушения упавшего на многоэтажку самолета Су-34 в российском Ейске. Читать дальше –>
  • Алексей Арестович считает, что новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году. Читать дальше –>
  • Против компаний и стран, сотрудничающих с Ираном в разработке дронов-камикадзе, США будут вводить санкции. Читать дальше –>
  • РФ не согласится на создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС, потому что это создаст возможность для наступления ВСУ. Читать дальше –>
  • В парижском театре "Шатле" состоялась церемония вручения "Золотого мяча" в 2022 году. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
11к
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