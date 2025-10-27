Вертолет и истребитель США разбились в море

Истребитель Super Hornet / © Associated Press

Вертолет и истребитель Военно-морских сил США, выполнявшие плановые задания с авианосца USS Nimitz, 26 октября потерпели крушение в Южно-Китайском море с интервалом примерно в 30 мин.

Об этом сообщил Тихоокеанский флот США.

Вертолет MH-60R Sea Hawk упал около 14:45 по местному времени. По данным ВМС, всех трех членов экипажа успешно спасли.

После этого в 15:15 истребитель F/A-18F Super Hornet, приписанный к эскадрилье Fighting Redcocks (VFA-22), также потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря. Это произошло во время выполнения плановых операций с борта авианосца Nimitz.

Оба пилота успели катапультироваться и были благополучно эвакуированы, отметили в ВМС.

«Все привлеченные военнослужащие находятся в безопасности и в стабильном состоянии. Причины обоих инцидентов сейчас изучаются», — сообщил Тихоокеанский флот США.

К слову, весной истребитель США F/A-18 Super Hornet упал за борт с американского авианосца USS Harry S. Truman. Самолет был потерян.