Вертолет Медведева при приземление возле на АЭС снес дорожный знак и потерял винт

Вертолет бывшего президента России Дмитрия Медведева во время посадки на территории Белоярской АЭС потерял рулевой винт.

Об этом сообщает E1.RU.

Как стало известно, причиной происшествия стало то, что пилот Ми-8 задел хвостом дорожный знак. Между тем руководитель управления информации и общественных связей БАЭС Андрей Яшин настаивает, что Медведева на борту этого вертолета не было.

«Почему вы решили, что это вертолет Медведева? Кто вам это сказал? На нем был не он. Я без понятия, кто на нем приземлялся», — заявил он, переадресовав все вопросы российским военным, от которых ждать правды тем более не стоит.

Яшин убеждает и в том, что вроде бы вообще не знает, кто на нем прилетел, что, конечно, вряд ли соответствует действительности, поскольку о визите заместителя председателя Совбеза РФ на станцию официально сообщала кремлевская пропаганда.

Отметим, с БАЭС Медведев уже возвращался автотранспортом, а неожиданное перекрытие трассы ради его кортежа спровоцировало масштабные пробки.

Напомним, "черный ящик" из вертолета, разбившегося в Броварах с руководством МВД и экипажем, расшифровали, а материалы передали следствию. Результаты расследования будут готовы в ближайшее время.

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