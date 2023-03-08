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Вертолет Медведева снес дорожный знак при посадке: появились фото с места

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Вертолет Медведева снес дорожный знак при посадке: появились фото с места

Фото: Getty Images

Медведев возвращался в Москву не по воздушному пути, а по автодорогам.

В Сети опубликовали фото инцидента с вертолетом кортежа заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, попавшего в аварию под российским Екатеринбургом.

Об инциденте пишут российские СМИ.

Аварийное приземление произошло при посадке кортежа самолетов соратника Путина на Белоярскую АЭС.

Во время посадки один из вертолетов кортежа Медведева задел дорожный знак. В результате произошло отсоединение хвостового винта.

В сети обнародовали фотографии, на которых видна группа людей, стоящих возле поврежденного элемента судна. В пресс-службе Белоярской электростанции заявили, что Медведева якобы не было в вертолете во время аварии.

Отмечается, что соратник Путина возвращался в Кремль наземным транспортом.

Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что по меньшей мере пятьдесят стран мира пытаются стереть Россию "с лица Земли".

До этого Медведев заявил, что российская армия дойдет до границ Польши, чтобы отодвинуть "границы угроз" для Российской Федерации.

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Дата публикации
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