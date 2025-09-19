Вертолет, на борту которого находились Трамп с женой, экстренно сел: подробности

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Реклама

Вертолет, перевозивший президента США Дональда Трампа и его жену, совершил аварийную посадку. Он был вынужден изменить направление движения в аэропорт Лутон после завершения государственного визита американского лидера в Великобританию.

Об этом пишет BBC.

Подробности

Пресс-секретарь Белого дома Керолайн Лэвитт заявила, что «из-за незначительной проблемы с гидравликой» вертолет приземлился на «местном аэродроме». Впоследствии он добрался до Станстеда примерно на 20 минут позже запланированного времени.

Реклама

Она сказала, что решение было принято «из соображений чрезвычайной осторожности», добавив, что президент и первая леди «безопасно сели на вспомогательный вертолет».

После приземления на взлетной полосе в Лутоне были замечены службы экстренной помощи.

Напомним, Трамп совершил визит в Великобританию. Его подвергли критике за то, что он якобы нарушил этикет на встрече с королем Чарльзом.

Король Чарльз приветствовал президента США в Виндзорском замке, где прошла официальная церемония встречи. Они вместе осмотрели строй Королевской гвардии. Правда, действия американского лидера не остались без обсуждения.

Реклама

Сеть возмутило, что Чарльз шел на расстоянии позади Трампа, а последний поздоровался за руку с ним и другими членами королевской семьи.