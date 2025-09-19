ТСН в социальных сетях

Мир
1306
1 мин

Вертолет, на борту которого находились Трамп с женой, экстренно сел: подробности

Решение о приземлении было принято в целях соблюдения осторожности.

Катерина Сердюк
Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Вертолет, перевозивший президента США Дональда Трампа и его жену, совершил аварийную посадку. Он был вынужден изменить направление движения в аэропорт Лутон после завершения государственного визита американского лидера в Великобританию.

Об этом пишет BBC.

Подробности

Пресс-секретарь Белого дома Керолайн Лэвитт заявила, что «из-за незначительной проблемы с гидравликой» вертолет приземлился на «местном аэродроме». Впоследствии он добрался до Станстеда примерно на 20 минут позже запланированного времени.

Она сказала, что решение было принято «из соображений чрезвычайной осторожности», добавив, что президент и первая леди «безопасно сели на вспомогательный вертолет».

После приземления на взлетной полосе в Лутоне были замечены службы экстренной помощи.

Напомним, Трамп совершил визит в Великобританию. Его подвергли критике за то, что он якобы нарушил этикет на встрече с королем Чарльзом.

Король Чарльз приветствовал президента США в Виндзорском замке, где прошла официальная церемония встречи. Они вместе осмотрели строй Королевской гвардии. Правда, действия американского лидера не остались без обсуждения.

Сеть возмутило, что Чарльз шел на расстоянии позади Трампа, а последний поздоровался за руку с ним и другими членами королевской семьи.

