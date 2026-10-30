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Вертолет разбился во время международных учений: погибли военные и волонтеры Красного Креста
Итальянский военный вертолет CH-47 Chinook разбился во время плановых учений вблизи города Брчко в Боснии.
Вечером 29 октября в районе Горице вблизи города Брчко в Боснии и Герцеговине разбился итальянский военный вертолет CH-47 Chinook. Он принимал участие в плановых учениях в рамках миротворческой миссии Европейского Союза.
Об этом сообщили Силы Европейского Союза в Боснии и Герцеговине (EUFOR).
Что известно о погибших и пострадавших
На борту вертолета находились 15 человек. В результате катастрофы четверо из них погибли, еще 11 получили ранения. По информации EUFOR, пострадавшие находятся в стабильном состоянии и получают медицинскую помощь.
Имена погибших назвал министр обороны Италии Гвидо Крозетто. По данным агентства ANSA, двое погибших были военнослужащими итальянской армии — сержанты Симоне Руджа и Клаудио Маркези. Еще двое представляли Добровольческий военный корпус Итальянского Красного Креста - лейтенант Франко Адриано Дзеккильо и сержант Лаура Прокаччи.
По данным ANSA, ни один из 11 раненых не находится в состоянии, угрожающем жизни.
Расследование причин крушения
После аварии на место прибыли экстренные службы Боснии и Герцеговины и представители EUFOR. Они эвакуировали людей с места катастрофы и доставили пострадавших в медицинские учреждения Брчко.
Сейчас причины падения вертолета устанавливают. EUFOR производит полное расследование обстоятельств трагедии. В военной миссии также призвали граждан не распространять непроверенную информацию и не допускать обстоятельств аварии.
В заявлении EUFOR отметили важность проверки информации и выразили соболезнования семьям погибших.
«EUFOR глубоко грустит из-за этой трагической гибели людей и выражает искренние соболезнования друзьям и семьям погибших, служа делу мира», — говорится в заявлении.
Напомним, российское ПВО ликвидировало собственный Ми-8 вместе с экипажем. В Воронежской области военные перепутали вертолет с дроном и сбили его , в результате чего погибли три человека.