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Категория
Мир
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Вертолет разбился во время международных учений: погибли военные и волонтеры Красного Креста

Итальянский военный вертолет CH-47 Chinook разбился во время плановых учений вблизи города Брчко в Боснии.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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военный вертолет CH-47 Chinook

Итальянский вертолет разбился во время начал в Боснии / © Фото из открытых источников

Вечером 29 октября в районе Горице вблизи города Брчко в Боснии и Герцеговине разбился итальянский военный вертолет CH-47 Chinook. Он принимал участие в плановых учениях в рамках миротворческой миссии Европейского Союза.

Об этом сообщили Силы Европейского Союза в Боснии и Герцеговине (EUFOR).

Что известно о погибших и пострадавших

На борту вертолета находились 15 человек. В результате катастрофы четверо из них погибли, еще 11 получили ранения. По информации EUFOR, пострадавшие находятся в стабильном состоянии и получают медицинскую помощь.

Имена погибших назвал министр обороны Италии Гвидо Крозетто. По данным агентства ANSA, двое погибших были военнослужащими итальянской армии — сержанты Симоне Руджа и Клаудио Маркези. Еще двое представляли Добровольческий военный корпус Итальянского Красного Креста - лейтенант Франко Адриано Дзеккильо и сержант Лаура Прокаччи.

По данным ANSA, ни один из 11 раненых не находится в состоянии, угрожающем жизни.

Расследование причин крушения

После аварии на место прибыли экстренные службы Боснии и Герцеговины и представители EUFOR. Они эвакуировали людей с места катастрофы и доставили пострадавших в медицинские учреждения Брчко.

Сейчас причины падения вертолета устанавливают. EUFOR производит полное расследование обстоятельств трагедии. В военной миссии также призвали граждан не распространять непроверенную информацию и не допускать обстоятельств аварии.

В заявлении EUFOR отметили важность проверки информации и выразили соболезнования семьям погибших.

«EUFOR глубоко грустит из-за этой трагической гибели людей и выражает искренние соболезнования друзьям и семьям погибших, служа делу мира», — говорится в заявлении.

Напомним, российское ПВО ликвидировало собственный Ми-8 вместе с экипажем. В Воронежской области военные перепутали вертолет с дроном и сбили его , в результате чего погибли три человека.

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