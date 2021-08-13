Вертолет, разбившийся на Камчатке, обнаружили на глубине 110 м, у него отломана хвостовая часть

Вертолет, разбившийся на Камчатке, обнаружили на глубине 110 м, у него отломана хвостовая часть

Специалисты определяют тактику по подъему вертолета и работе на таких глубинах.

Глубоководные аппараты Минобороны РФ обнаружили вертолет Ми-8, упавшего в озеро Курильское на Камчатке, на глубине около 110 м.

Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, пишет российский ТАСС.

"Буквально несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен. Он находится на глубине 110-111 м. У него отломана хвостовая часть, остальные корпус целый", — сказал Солодов в эфире канала "Россия-24".

По его словам, на месте работают 15 спасателей от МЧС и три глубоководных аппарата, которые доставило Минобороны вместе с операторами. Специалисты определяют тактику по подъему вертолета и работе на таких глубинах.

Напомним:

Воздушное судно следовало по маршруту поселок Николаевка — озеро Курильское — вулкан Ходутка. По последней информации, на борту вертолета Ми-8, разбившегося на Камчатке, находились 16 человек. Восемь из них уже удалось спасти, судьба еще восьми пока неизвестна.

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