Новые детали авиакатастрофы в США: вертолет совершал учебный полет

Армейский вертолет Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским самолетом American Airlines в Вашингтоне, совершал "учебный полет". На борту находились трое военных.

Об этом пишет Fox News со ссылкой на представителя армии.

"Мы можем подтвердить, что самолет, участвовавший в сегодняшнем инциденте, был армейским вертолетом UH-60 из роты Bravo 12-го авиационного батальона, выполнявшим учебный полет с армейского аэродрома Дэвисон в Форт-Белвуаре", — отметил он.

В ведомстве добавили, что работают с местными властями и предоставят дополнительную информацию, как только она станет доступной.

Ранее Федеральное бюро расследований США не выявило признаков преступления или терроризма в авиакатастрофе, произошедшей с участием пассажирского самолета и военного вертолета.

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