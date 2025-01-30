Новые детали авиакатастрофы в США: вертолет совершал учебный полет

Расследование крушения продолжается.
Армейский вертолет Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским самолетом American Airlines в Вашингтоне, совершал "учебный полет". На борту находились трое военных.
Об этом пишет Fox News со ссылкой на представителя армии.
"Мы можем подтвердить, что самолет, участвовавший в сегодняшнем инциденте, был армейским вертолетом UH-60 из роты Bravo 12-го авиационного батальона, выполнявшим учебный полет с армейского аэродрома Дэвисон в Форт-Белвуаре", — отметил он.
В ведомстве добавили, что работают с местными властями и предоставят дополнительную информацию, как только она станет доступной.
Ранее Федеральное бюро расследований США не выявило признаков преступления или терроризма в авиакатастрофе, произошедшей с участием пассажирского самолета и военного вертолета.
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