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Вертолёт нефтяной компании потерпел крушение: погибли 14 человек
Недалеко от города Рас-Танура в Саудовской Аравии произошла авиакатастрофа вертолета компании Saudi Aramco.
В Саудовской Аравии разбился вертолёт нефтяной компании Saudi Aramco. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек.
Об этом сообщило агентство Reuters.
Авария произошла утром 29 июня недалеко от города Рас-Танура на восточном побережье страны в Персидском заливе. По предварительным данным, вертолёт, принадлежавший нефтяной компании Saudi Aramco, потерпел крушение около 06:00 по местному времени. Причины крушения пока не установлены.
В государственном информационном агентстве сообщили, что все 14 человек, находившиеся на борту, погибли. Соответствующие органы уже начали полное расследование обстоятельств трагедии.
Инцидент произошёл через два дня после того, как Saudi Aramco возобновила погрузку сырой нефти на терминале Рас-Танура. Работа объекта была возобновлена после почти четырёхмесячного перерыва.
Компания Saudi Aramco пока не дала официального комментария по поводу авиакатастрофы.
Напомним, во время тушения масштабного лесного пожара на севере Греции потерпел крушение пожарный вертолёт. Инцидент произошёл 25 июня вблизи города Гревена. К счастью, все члены экипажа остались невредимы.