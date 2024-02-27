"Вес этого заявления более значителен": дипломат обратил внимание на слова Макрона кроме "войск в Украине"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил не только о теоретической отправке в Украину войск западных стран, однако эти слова остались незамеченными широким кругом.

Об этом советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский сообщил в комментарии NV.

"После этой фразы он сказал еще одну фразу, еще хуже, которую у нас мало цитируют: "Европа должна сделать все для того, чтобы агрессивная Россия перестала существовать". "Делать все" в устах президента ядерного государства — это серьезно", — акцентировал дипломат.

Он заявил, что для мира слова Макрона – не призыв к угрозе, хотя, вероятнее всего, именно таким образом его речь прочтет Россия.

Веселовский считает, одно из вероятных последствий от подобных высказываний для Украины нерадостно: "Это вызовет значительное ускорение и усиление наступления России на украинском фронте".

Также дипломат отметил, что для лучшего понимания поведения лидер Франции есть одна жесткая поговорка. "Сердце француза находится в том кармане, где у него кошелек", — процитировал Макрона Веселовский.

По словам дипломата, Макрон ведет себя так, как политик, решивший стать первым, кто возглавит в Европе движение "за" то, чтобы ЕС покупал оружие в странах вне Организации.

"И уже есть договоренности с определенными странами, которые просто ждали этой смены", — добавил дипломат.

Веселовский считает, что это также одно из важнейших заявлений, сделанных Макроном, кроме предположений о введении войск в Украину и уничтожении агрессивной России.

Он считает, что лидер Франции просто сыграл с Кремлем, поскольку на самом деле ни Украина, ни ЕС, ни НАТО не готовы к реализации фразы об отправке военных в Украину.

"Будем надеяться, что это не случайность, но во всяком случае просто напоминание, что "мы не голые и не босые и есть чем ответить", — уточнил Веселовский.

Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне объяснил слова Эммануэля Макрона. Он заявил, что западные войска не будут участвовать в боевых действиях.

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