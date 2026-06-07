Британский подводный флот вышел из строя / © Associated Press

Реклама

Весь флот британских ударных подлодок непригоден к войне. Весь находящийся в распоряжении Королевский военно-морской флот подводных лодок-охотников застрял в порту и не имеет возможности выйти в море. Это ставит Великобританию под угрозу со стороны России.

Об этом сообщает Daily Mail.

Британский флот под угрозой РФ: что известно

Журналисты называют эту ситуацию «очередным унижением» Великобритании, ведь все пять подлодок класса «Астут» сейчас простаивают в ожидании технического обслуживания и других ремонтных работ.

Реклама

Военные эксперты предупреждают, что отсутствие в распоряжении ВМС атомных ударных подлодок делает подводные интернет- и силовые кабели Великобритании особенно уязвимы для саботажа со стороны Кремля.

Подлодки играют решающую роль в защите больших лодок класса «Вангард», которые могут нести баллистические ракеты «Трайдент» из ядерного потенциала сдерживания страны.

На днях один из флагманских авианосцев Великобритании стоимостью 3,5 млрд фунтов стерлингов снова вышел из строя и был вынужден зайти в порт Норвегии для ремонта.

В пятницу глава британских Вооруженных сил предупредил, что угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, сейчас серьезнее, чем когда-либо со времен Холодной войны.

Реклама

Начальник штаба обороны Ричард Найттон заявил, что Россия «проверяет, отрицает и испытывает британскую оборону», а также «повышает ставки и рискует перейти границу».

Бывший первый морской лорд и министр безопасности от Лейбористской партии Лорд Вест заявил, что выведение из строя подводных лодок типа «Астут» неприемлемо и вызывает серьезную обеспокоенность.

«Ударные подлодки имеют существенное значение для обслуживания наших подлодок с баллистическими ракетами. Они имеют основное значение для устрашения россиян», — добавил Вест.

Причинами такого состояния флота Великобритании называют недостаточное финансирование кораблей, ремонта, портов и запчастей. Британские военные аналитики говорят, что сейчас в Королевском флоте нет ни одной пригодной подлодки для сдерживания РФ.

Реклама

Источники в Вестминстере сообщают, что План инвестиций в оборону (DIP) может быть опубликован на этой неделе. Вину, традиционно, перекладывают на предыдущие правительства.

Источники в ВМС Великобритании подтвердили, что все пять подлодок нынешнего флота не были развернуты из-за технического обслуживания и других проблем.

Великобритания: последние новости

Напомним, Великобритания разрешила импорт топлива, произведенного из российской нефти, объяснив такие временные исключения ситуацией на мировых рынках. Как пишет издание The Telegraph, это решение осветило напряжение и сложности, с которыми сталкиваются западные партнеры.

Журналисты назвали этот шаг свидетельством абсурдности более широкой энергетической политики страны. По их мнению, вместо подобных разрешений правительству следует выдавать новые лицензии на добычу нефти и газа в Северном море, а также отменить решения, заставившие в последние годы закрыться многие отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

Реклама

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер утверждал, что такое послабление является лишь прелюдией к целому ряду новых жестких санкций против Москвы.

Параллельно с этим британские военные смоделировали сценарий войны на случай нападения России на НАТО. Во время учений ARRCADE STRIKE впервые использовали технологию искусственного интеллекта и боевую сеть ASGARD.

Благодаря проработке огромных массивов данных и координации 100 тысяч военных стран-союзников, новая технология позволила разработать план отражения наступления 22 российских дивизий и возвращение территорий всего за два часа вместо трех дней. Также тестировались методы защиты от радиоэлектронной борьбы и маскировки сил НАТО от обнаружения врагом.

Новости партнеров