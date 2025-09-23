Людям сказали оставаться дома: приближается крупнейший тайфун этого года

Гонконг готовится к самому мощному тайфуну года

Гонконг полностью закрылся перед приближением супертайфуна «Рагаса», считающегося самым мощным тропическим циклоном этого года. Власти призвали людей не выходить из домов, а большинство пассажирских авиарейсов были приостановлены до четверга.

Об этом пишет агентство Reuters.

Паника в городе и угроза урагана

По всей территории Гонконга люди устремились в супермаркеты, где полки быстро опустели. Жители скупали все необходимое, опасаясь, что магазины будут закрыты на два дня. Окна домов и офисов оклеивали лентой в надежде снизить риск от разбитого стекла.

"Рагаса несет ветры ураганной силы со скоростью до 220 км/ч, что представляет серьезную угрозу для побережья провинции Гуандун", - сообщили в метеорологической обсерватории Гонконга.

Тайфун сохранит свою разрушительную силу, приближаясь к материковой части Китая и Тайваня, после того как в понедельник пронесся по северным Филиппинам. Ожидается, что он достигнет побережья Гуандуна уже в среду.

Тайфун может повлечь за собой значительное повышение уровня воды в Гонконге. Власти предупредили, что уровень моря вдоль побережья может подняться на два метра, а в некоторых районах – до 4-5 метров. Местные власти раздавали мешки с песком для защиты домов в низменных районах. Между тем, некоторые бизнесы пытались воспользоваться ситуацией, предлагая скидки для людей, работающих из дома.

"Мы плотно закрыли окна и двери дома и проверили, есть ли протекание", - сказал житель по фамилии Мак.

Масштабная эвакуация и чрезвычайная ситуация

Власти Гуандуна эвакуировали более 770 тысяч человек, а еще более миллиона планируется переселить в ближайшие часы. В Гонконге был объявлен сигнал тайфуна №8, требующий закрытия большинства предприятий и прекращения работы общественного транспорта. Более 700 авиарейсов отменили, а метеорологи не исключают, что предупреждение будет повышено до самого высокого уровня.

«Риск существует только для больших деревьев. Мы будем контролировать ситуацию — ред. весь день по всему району», — сказал муниципальный рабочий по фамилии Чжан.

Тайфун достиг своей пиковой интенсивности в понедельник, когда максимальная скорость ветра у его глаза превышала 260 км/ч, что делает его самым мощным штормом 5-й категории в 2025 году. Хотя он несколько ослаб до 4-й категории, его сила все еще способна повлечь за собой значительные разрушения. Китайские власти задействовали меры контроля за наводнениями, а в 11 городах, включая Шэньчжэнь, были закрыты офисы и школы, а также прекращена работа транспорта. Власти Шэньчжэня подготовили более 800 аварийных приютов, а рабочие с помощью бензопилы обрезали ветки деревьев на главных дорогах.

В Тайване тайфун уже вызвал почти 60 см осадков в горных районах, 25 человек получили ранения, а 273 рейса были отменены. Казино в Макао также были вынуждены закрыться, поскольку власти повысили уровень опасности.

Напомним, Юго-Восточная Азия готовится к удару стихии : мощный супертайфун «Рагаса» уже парализовал движение транспорта и вызвал массовую эвакуацию. Власть призывает людей прятаться на возвышенностях.