Весь мир "обворовывает" США: Трамп оправдал введение высоких таможенных тарифов

Президент США считает, что почти все страны мира преследуют корыстные цели в отношениях с его государством.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с прессой в Овальном кабинете в пятницу, 7 марта, заявил, что все страны мира постоянно пытаются "обмануть" США.

Об этом пишет Sky News.

"Все обманули Соединенные Штаты. Нашу страну полностью обворовали почти все страны мира с экономической, финансовой и торговой точки зрения. И мы действительно намерены это остановить", – заявил Трамп в ответ на вопрос о введении новых таможенных тарифов на импорт из ряда стран.

Он подчеркнул, что Евросоюз вообще был создан, чтобы "использовать" США.

"Канада, Мексика, а потом просто идите по прямой. Индия взимает с нас огромные пошлины. Огромные! Мы даже не можем ничего продать в Индии", – добавил американский президент.

Напомним, Трамп приостановил 25%-тарифы, наложенные на товары из Канады и Мексики. По Канаде решение приостанавливает тарифы на поташ, который очень важен для американских фермеров, но не полностью покрывает энергетические товары, на которые Трамп применил отдельный сбор в размере 10%.

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