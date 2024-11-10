Весь посинел: мужчина выпал из судна и 19 часов плавал в открытом море – фото

Моряка нашли с кошельком, удостоверением личности и сигаретами, прикрепленными к нему.

20-летний вьетнамский моряк упал с грузового судна в открытое море, но чудом выжил, проплыв 19 часов, прежде чем был спасен.

Об этом сообщает Daily Mail.

Член экипажа упал с сухогруза Double Delight в 23:30 в четверг, 7 ноября, когда судно было недалеко от берега Ньюкасла, Австралия. Мужчина отчаянно плавал всю ночь и большую часть пятницы, прежде чем его спасли другие моряки.

Теперь стало известно, что мужчину впервые заметили два рыбака в пятницу днем, которые подняли его на борт своего небольшого судна на значительном расстоянии от Double Delight.

Глен Валер, один из спасателей, оказался врачом и стал оказывать медицинскую помощь истощенному мужчине.

"Мой друг сказал мне: "Глен, Глен, там кто-то в воде!". Это было просто чудом, что мы наткнулись на этого парня", — рассказал доктор Валер в интервью Nine News. "Он был настолько уставший, что вынужден был лечь на заднем сиденье лодки, он замерз, у него был слабый пульс, он был очень бледен, и мы очень за него беспокоились".

Выпавший из судна моряк / Фото: Nine

Группа направилась к берегу, где их встретили врачи скорой помощи в заповеднике Боотроуэрс в Блексмит-Бич, Новый Южный Уэльс.

Прибывшая на место происшествия полиция сообщила, что нашла удостоверение личности моряка, кошелек и пачку сигарет в полиэтиленовом пакете, привязанном к мужчине. Пограничная служба сейчас выясняет, умышленно ли вьетнамский моряк оказался за бортом.

Ранее в пятницу Австралийская служба морской безопасности (AMSA) получила предупреждение о том, что базирующийся в Сингапуре член экипажа судна упал в море. AMSA начала поиски с воздуха и моря, привлекая водную полицию и морские спасательные подразделения.

Парамедик Эрин Лафтон сказала, что была шокирована тем, что нашла мужчину в хорошем состоянии, отметив, что возраст и физическая подготовка помогли ему выжить. "Он был в сознании, мог общаться с нами, он был очень холодный, переохлажден и истощен", — сказала Лафтон.

Напомним, ранее путешественник выпал из круизного лайнера и 20 часов провел в кишащем акулами море. Он потерял сознание и упал в воду.

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