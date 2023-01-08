Вещества были смертельными: в Германии задержали иностранца, который мог готовиться к химической атаке (фото)

В Германии в ночь на 8 января полиция задержала 32-летнего иранца, подозреваемого в подготовке химической атаки. Пока неясно, была ли у мужчины конкретная цель для атаки.

Об этом сообщает DPA.

Инцидент произошел в Кастроп-Раукселе (Северный Рейн-Вестфалия). Иностранец также обвиняется в "подготовке серьезного акта насилия, опасного для государства".

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"Подозревается, что гражданин Ирана сохранял цианид и кастор с целью совершения преступления", — подтвердили сегодня утром прокуратура Дюссельдорфа, а также полиция Реклингхаузена и Мюнстера.

По мнению специалистов Института Роберта Коха, рицин является высокотоксичным веществом, входящим в перечень боевого оружия в категорию "биооружие". Цианид также очень токсичен. Даже самые незначительные его количества смертельны для человека.

В задержании подозреваемого участвовали сотрудники полиции, пожарные, а также сотрудники Федерального управления криминальной полиции и сапер. Многие военнослужащие были в защитных костюмах. Собранные доказательства были доставлены на специальный пункт дезактивации, сообщил корреспондент.

Полиция проводит срочное расследование, заявил министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройл.

"Мы получили серьезную информацию, которая побудила полицию вмешаться минувшей ночью. Мы должны дождаться результатов расследования", — добавил Реул.

Mein besonderer Dank die Kräfte don @rki_de und @bka die in dieser Nacht im Einsatz waren. Diese Spezialisten verdienen größten Respekt. https://t.co/Nk3jWUkJ5Y – Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) January 8, 2023

Anti-Terror-Einsatz в NRW: Mann in Castrop-Rauxel soll islamistiken Anschlag geplant haben https://t.co/5Dz5tbhkIl — Kölner Stadt-Anzeiger (@KSTA) January 8, 2023

Напомним, ранее в центре Стамбула произошел взрыв, в результате которого погибли 6 человек, 81 человек получил травмы. Впоследствии в Болгарии выдвинули обвинения пяти лицам, обвиняемым в сотрудничестве с террористами.

После этого полиция Стамбула задержала еще 47 человек, среди которых – сирийская женщина, обвиняемая в закладке бомбы. А затем задержали еще одного подозреваемого в организации взрывов.

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