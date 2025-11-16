Циничный аукцион: вещи жертв Холокоста выставили на продажу

Иллюстративное фото из музея / © Pixabay

В Германии аукцион вещей Холокоста вызвал резкое возмущение еврейских организаций. На торги выставлены предметы, принадлежавшие жертвам нацистского режима, включая поврежденные Звезды Давида и документы, которые спасали жизни.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Международный комитет Аушвица (IAC).

Аукционный дом Felzmann запланировал мероприятие на понедельник в городе Нойс недалеко от Дюссельдорфа.

IAC призвал отменить аукцион. Исполнительный вице-президент комитета Кристоф Хойбнер охарактеризовал продажу как «циничную и бесстыдную» и подчеркнул, что история тех, кто пережил Холокост, эксплуатируется ради коммерческой выгоды. Он отметил, что документы и личные вещи жертв принадлежат их семьям и должны храниться в музеях или мемориальных выставках, а не становиться предметами торговли.

Среди лотов аукциона — документы нацистов о принудительной стерилизации в концлагере Дахау, записи о компаниях, насильно проданных нацистам, паспорта евреев, бежавших от преследований в Чили и Аргентину, а также документы, спасавшие жизни, например разрешения на освобождение заключенных из концентрационного лагеря Маутхаузен.

Особое внимание привлекают три дневника анонимного польского еврея, пережившего войну, а также поврежденные Звезды Давида из Бухенвальда и повязка со Звездой Давида. На аукционе представлены и нацистские пропагандистские материалы, в частности буклеты и плакаты.

Представители еврейских организаций Европы призвали прекратить аукцион, подчеркивая, что продажа подобных предметов недопустима. Некоторые лоты имеют непосредственную связь с известными фигурами нацистского режима, включая конфетницу и золотые часы Адольфа Гитлера.

Событие вызвало общественный резонанс и спровоцировало дискуссию об этичности торговли предметами, имеющими историческую и личную ценность для жертв Холокоста и их потомков.

Напомним, ранее мы писали о том, что в мире 27 января чтят память жертв Холокоста. Нацисты массово убивали евреев, а сейчас их методы используют россияне во время войны в Украине.