Зимняя аномалия: на юге Франции температура поднялась до +15

Погода может установить рекорд с 1947 года.

Юг Франции встречает рождественские праздники с необычайно теплой погодой.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 29 декабря.

В настоящее время в южной части страны держится температура +15 градусов. Если это продлится до Нового года, как прогнозируют синоптики, праздничная погода может установить рекорд – впервые с 1947 года.

Особенно приятные температуры в последние дни держатся на Лазурном берегу. Там не только по-весеннему тепло, но и солнечно и обвевает ласковый бриз. На набережных работают киоски с уличной едой и даже детские аттракционы, а туристов немного. Так что местные наслаждаются теплыми предпраздничными днями.

Юг Франции встречает рождественские праздники с необычайно теплой погодой | Новости мира

Как сообщалось, в Канаде очень холодно. В провинции Саскачеван сейчас –51. Ожидается, что из-за области высокого атмосферного давления, образовавшейся над регионом, морозы продлятся около недели.

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