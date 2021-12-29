Зимняя аномалия: на юге Франции температура поднялась до +15

Погода может установить рекорд с 1947 года.
Юг Франции встречает рождественские праздники с необычайно теплой погодой.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 29 декабря.
В настоящее время в южной части страны держится температура +15 градусов. Если это продлится до Нового года, как прогнозируют синоптики, праздничная погода может установить рекорд – впервые с 1947 года.
Особенно приятные температуры в последние дни держатся на Лазурном берегу. Там не только по-весеннему тепло, но и солнечно и обвевает ласковый бриз. На набережных работают киоски с уличной едой и даже детские аттракционы, а туристов немного. Так что местные наслаждаются теплыми предпраздничными днями.
Как сообщалось, в Канаде очень холодно. В провинции Саскачеван сейчас –51. Ожидается, что из-за области высокого атмосферного давления, образовавшейся над регионом, морозы продлятся около недели.
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