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Весил 113 кг семь лет: родители закормили родного сына до смерти
Следствие выяснило, что пара игнорировала визиты к профильным врачам, несмотря на наличие медицинской страховки.
Супружеской паре предъявили обвинение в убийстве второй степени из-за смерти их семилетнего сына Каспера. Ребенок, имевший значительные проблемы со здоровьем, на момент смерти достиг невероятного для своего возраста веса — 113 килограммов при росте всего 137 сантиметров.
Об этом пишет Daily Star.
Согласно заявлению прокуратуры округа Дженеси, Дэмиен и Джессика О’Брайен систематически наносили тяжелые физические повреждения своему сыну, который из-за чрезмерного веса был фактически обездвиженным.
Жуткий звонок на 911 и самодельную кровать.
Службы экстренной помощи поселка Флинт зафиксировали тревожный вызов в ноябре 2025 года. Отец сообщил, что ребенок в жилом доме внезапно перестал дышать. Мальчика срочно госпитализировали в ближайшую больницу, однако медики оказались бессильными — ребенок трагически скончался.
Когда на место происшествия прибыла полиция, стражи порядка застали шокирующую картину. Семья жила в условиях полной антисанитарии, а сам Каспер спал на самодельной кровати, которую вынуждены были делить сразу четыре члена семьи.
«В доме были просто ужасные условия, действительно сложная ситуация, связанная с патологическим накоплением вещей и мусора», — заявил прокурор.
Судебно-медицинская экспертиза раскрыла еще более шокирующие детали длительного издевательства над ребенком. Как выяснилось, родители совершенно не заботились о сбалансированном питании сына, невзирая на его очевидные проблемы с развитием.
Заместитель судебно-медицинского эксперта Джон А. Бечински в своем официальном заключении отметил шокирующий факт по поводу ежедневного меню мальчика.
«Сообщается, что рацион покойного состоял исключительно из картофельных чипсов и картофеля фри из-за якобы проблем с текстурой пищи», — сообщил судебно-медицинский эксперт.
Также следствие установило, что мальчик в последний раз осматривался врачом еще в феврале 2024 года. Тогда педиатр выписал направление к детскому эндокринологу из-за стремительного увеличения веса. Однако родители проигнорировали рекомендации и ни разу не привели сына на прием. Стоит отметить, что у отца была стабильная работа и полная медицинская страховка, которая покрывала лечение всей семьи.
В ходе расследования правоохранители обнаружили, что Каспер был не единственной жертвой домашнего насилия. Судебными документами подтверждено, что супругам О’Брайен также предъявлены обвинения в жестоком обращении второй ступени с другим ребенком — их пятилетней дочерью.
В настоящее время горе-родители находятся под стражей. Кроме многочисленных случаев издевательства над потомками, им инкриминируют убийство. Если вина американцев будет полностью доказана в суде, то им грозит пожизненное заключение.
Напомним, в Великобритании полиция расследует дело о трехлетнем мальчике, которого бросили в вольер с крокодилами в зоопарке Johnsons of Old Hurst. Ребенок получил тяжелые травмы и находится в больнице в критическом, но стабильном состоянии. 30-летнего подозреваемого из Норфолка сначала задержали, но впоследствии освободили под залог. Обстоятельства инцидента выясняют следователи.