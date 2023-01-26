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Весной прошлого года Польша тайно передала Украине несколько истребителей МиГ-29 — СМИ

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
7562
Время на прочтение
1 мин
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Весной прошлого года Польша тайно передала Украине несколько истребителей МиГ-29 — СМИ

Фото: commons.wikimedia.org

Весной 2022 года Польша тайно передала Украине несколько истребителей МиГ-29.

В прошлом году Польша отправила в Украину истребители МиГ-29. Они были доставлены по частям.

Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

"В прошлом году Польша – после большого спора о том, передавать ли самолеты – поставила украинцам "определенное количество" МиГ-29", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты передавали "комбинированным методом".

"В конце концов, фюзеляж или крылья – это тоже запчасти", — отметили журналисты.

Напомним, несколько дней назад Польша объявила о намерении передать Украине танки Leopard. Президент страны Анжей Дуда рассказал о количестве танков, которые может получить Украина.

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Дата публикации
Просмотры
7562
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