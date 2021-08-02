Ветер валил деревья и снимал крыши: в России в результате урагана погибли три человека

В Тверской области РФ из-за урагана погибли двое взрослых и один ребенок.
В России Тверскую область "накрыл" сильный ураган. Погибли три человека, включая ребенка. Еще восемь получили травмы.
Об этом сообщает "ТАСС".
"Из-за падения деревьев и конструкций в результате урагана в Тверской области погибли двое взрослых и один ребенок", — говорится в сообщении.
Ураган повалил около 90 деревьев. Были повреждены почти 70 домов. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. От стихии больше всего пострадал город Андреаполь.
Напомним, в Львове на пару влюбленных, которая сидела на скамейке, упало дерево и фонарь. Среди обломков скамейки на месте трагедии остался последний букет девушки.