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Ветеран армии США рассказал, какое оружие сейчас критически необходимо ВСУ

Ветеран армии США рассказал, какое оружие сейчас критически необходимо ВСУ

Украинские военные / Фото: Associated Press

Украине нужно больше техники Stryker и противотанковых ракет.

Ветеран армии США и аналитик OSINT4 Райан МакБет отметил, что Украине сейчас нужна помощь для наступательных операций.

Об этом сообщил 24 канал.

По его словам, основная потребность Вооруженных Сил Украины сейчас – это противотанковые ракеты и бронированные машины Stryker. Stryker – это семейство колесных боевых машин производства компании General Dynamics Land Systems, используемых армией США. Райан МакБет подчеркнул, что украинцы уже показали отличные результаты в использовании этой техники.

Кроме того, он считает, что было бы полезно, если бы США сняли запрет на экспорт самолетов F-16. МакБет отметил, что эти самолеты, которые сейчас находятся на складах в Аризоне и Неваде, могли бы быть предоставлены Украине в большем количестве, чем то, что обещали Дания и Нидерланды. Передача большего количества F-16 была важным шагом для завершения войны.

Напомним, заместитель министра обороны США Фрэнк Кендалл в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat заявил, что США в настоящее время ограничиваются обучением украинских пилотов и не планируют в ближайшее время передавать Украине собственные истребители F-16. По его словам, потребность в этих самолетах уже удовлетворяют европейские союзники по НАТО.

31 июля этого года Bloomberg сообщило, что Украина наконец-то получила первые истребители F-16. Президент Владимир Зеленский подтвердил это официально 4 августа

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