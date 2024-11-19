Ветеринар покончил с собой из-за большого количества эвтаназии домашних животных

В Великобритании молодой ветеринар покончил с собой после того, как его все чаще огорчали клиенты, которые без надобности просили его усыпить их животных.

Об этом стало известно в ходе расследования, передает Metro.

35-летний доктор Джон Эллис был расстроен тем, что люди с новенькими автомобилями, припаркованными у его клиники, не платили за помощь своим животным, сообщил коронер.

Перед смертью доктор Эллис сказал своей матери, что клиенты, которые не могли позволить себе оплатить лечение, часто привозили своих любимцев слишком поздно, чтобы можно было что-нибудь сделать.

Его мама Тина Эллис рассказала следствию о смерти своего сына. Она подчеркнула, что доктор Эллис, который, как было сказано на слушаниях, также вел "двойную жизнь", поскольку тайно изменял своему давнему партнеру, обманул ветеринарную медсестру, чтобы она дала ему смертельный препарат, неправдиво утверждая, что он нужен ему, чтобы усыпить большую собаку своего друга. Вместо этого он использовал препарат, чтобы покончить с жизнью с помощью внутривенной капельницы.

Коронерский суд Винчестера получил информацию, что доктор Эллис, работавший в клинике вблизи города, в момент своей смерти в ноябре в 2022 году переживал значительный стресс как в профессиональной, так и в личной жизни.

Миссис Эллис рассказала на слушаниях, что ее сын сказал ей: "Владельцы слишком поздно приходят на помощь, они не обращаются за помощью рано для вещей, которые могли бы быть достаточно простыми. Его это разрушало".

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Кроме того, у ветеринара были финансовые проблемы и проблемы со сном. Его мама сказала следствию: "Все это накопилось, и ему было очень тяжело".

Следствие также узнало, что в течение предыдущих двух лет доктор Эллис тайно изменял своему партнеру, с которым он прожил 12 лет, Эшли Джеймсу, с другим мужчиной, Райаном Хантом. Джеймс, рентгенолог, рассказал на слушаниях, что узнал о неверности любимого только после его смерти.

Вечером 6 ноября в 2022 году доктор Эллис, который, как услышало следствие, сообщил мать и друга о своем намерении разорвать отношения с Джеймсом, сказал ему, что собирается поесть и забрать посылку. Придя туда, он сказал медсестре, что ему разрешили взять лекарство, чтобы усыпить дома собаку друга. Следствие услышало, что доза была достаточной для эвтаназии "большой" собаки. Доктор Эллис поехал в дом своего друга, который в то время отдыхал на Тенерифе. Он позвонил Джеймсу, который рассказал следствию, что доктор Эллис сказал, что сделал глупость и сказал, что любит его. Он также позвонил Ханту, который рассказал следствию: "Он сказал, что больше не собирается наносить мне вреда, и положил трубку".

После вызова полиции ветеринара нашли в ванной комнате дома и доставили в больницу, где утром 7 ноября он был объявлен мертвым.

Напомним, хирурги ампутировали мужчине не ту ногу. Пока идет проверка, он смирился с тем, что его левой ноги больше нет.

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