Вьетнам эвакуирует тысячи людей, закрывает школы и аэропорты: на страну движется мощный тайфун Каджики

Тайфун во Вьетнаме. / © Associated Press

Реклама

Во Вьетнаме закрыли школы, аэропорты и эвакуируют тысячи людей из-за приближающегося мощного тайфуна Каджики. Он должен добраться до суши уже сегодня. Ожидается, что скорость ветра может достигнуть 180 км/ч.

Об этом сообщает CNN.

По данным национального агентства метеорологических прогнозов Вьетнама, тайфун затопил южный остров Хайнань на юге Китая. Этой ночью он ночью прошел над Тонкинским заливом со скоростью ветра 166 км/ч.

Реклама

По данным государственного издания VN Express, по состоянию на утро 25 августа в низменных прибрежных населенных пунктах было эвакуировано более 40 тысяч человек. Кроме того, жителям запрещено выходить из дома с 11:00 до 18:00 по местному времени.

Каджики достигнет берегов центральных провинций Тханьхоа и Нгеана сегодня вечером. Они расположены примерно в 166 км к югу от Ханоя. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь предупредил, что шторм может повлечь за собой сильные дожди, внезапные наводнения и оползни, особенно в низменных прибрежных районах.

"Это чрезвычайно опасный быстро движущийся шторм", - говорится в заявлении правительства.

Сегодня управление гражданской авиации страны закрыло два провинциальных аэропорта в центральном Вьетнаме. Кроме того, авиакомпании отменили рейсы из-за приближения тайфуна. Школы в Тхане Хоа также закрыли по меньшей мере на два дня.

Реклама

Власти центральных провинций страны в воскресенье ввели чрезвычайные меры, включавшие план эвакуации около 587 тыс. человек из провинций Тхань Хоа, Куангчи, Хюэ и Дананг, запрет рыболовным судам отходить от берега и обеспечения безопасности дамб и противопаводковых стен.

По прогнозам синоптиков, штормовые волны могут достигать высоты до 1,5 метра. Уровень моря в некоторых районах может подняться более чем на 3,5 м. Есть опасения, что ливни и ветры затопят фермы и даже цели, уничтожая урожай и убивая скот.

Китайский метеорологический центр сообщил, что шторм принесет сильные дожди в 13 провинциях центрального и северного Вьетнама, а также Лаос и Таиланд. В некоторых регионах прогнозируется от 200 до 400 миллиметров осадков, а в отдельных районах – более 600 мм.

Правительство Вьетнама сравнило силу Каджики с обрушившимся на страну тайфуном Яги в сентябре 2024-го, убив около 300 человек и нанеся ущерб на сумму 3,3 млрд долларов.

Реклама

Тайфун уже пронесся мимо южного побережья китайского острова Хайнань и части провинции Гуандун накануне вечером. Город Санья на острове Хайнань закрыл туристические достопримечательности, предприятия и приостановил работу общественного транспорта.

Власти объявили красный уровень предупреждения о тайфуне – самый высокий в системе цветового предупреждения Китая – и повысили уровень экстренного реагирования до самого строгого.

Как сообщалось, в штате Нью-Йорк произошла масштабная дорожная авария с участием туристического автобуса . По меньшей мере, пять человек погибли и 24 получили ранения. Инцидент произошел в округе Дженесси: автобус с 54 пассажирами, следовавший от Ниагарского водопада до Нью-Йорка, столкнулся с грузовиком неподалеку от отметки 4039 мили и опрокинулся.