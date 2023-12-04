Вето на передачу Украине 100 БТР: в Болгарии сообщили, что будет с бронетехникой для ВСУ

Напомним, впервые с начала полномасштабного вторжения России Болгария должна была официально передать Украине тяжелую технику.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заверил, что большинство в парламенте отклонит вето, наложенное президентом страны Руменом Радевым на соглашение о поставках Украине 100 БТР советского образца.

Об этом сообщает Novinite.

Глава Болгарии накануне объяснил свое решение тем, что депутаты якобы "не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи", следовательно, он вернул документ в парламент для дальнейшего обсуждения.

"Это вето будет преодолено, поэтому я не вижу, что здесь комментировать", — в свою очередь заявил премьер Денков.

Вооруженная техника от Болгарии – что известно

Напомним, в парламенте Болгарии ратифицировали соглашение между МВД и Минобороны Украины о поставках Киеву 100 бронетранспортеров и запчастей к ним. Впервые с самого начала полномасштабного вторжения России Болгария официально передает Украине тяжелую технику.

Однако впоследствии, о чем стало известно 4 декабря, болгарский президент Румен Радев ветировал документ о предоставлении 100 БТР Украине.

Болгария должна была передать сразу 100 бронетранспортеров советского образца из собственных арсеналов. И решение об этой помощи Украине было принято после визита президента Украины Владимира Зеленского в Софию.

Эти 100 бронемашин времен СССР были приобретены для внутренних войск Болгарии. Более 40 лет они практически не применялись на практике и простояли в арсеналах МВД, а содержание таковой техники поглощает огромное количество ресурсов.

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