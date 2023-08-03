Везде летели искры: пьяный водитель проехал 45 км без двух шин - фото

Стало известно, как его накажут.
В Великобритании водитель ехал с двумя колесами на своем фургоне.
Об этом пишет Chronicle Live.
Тони Холмвуду удалось проехать 45 км без шин, из-за чего по асфальту летели искры, а на дороге оставались царапины.
Сообщается, что 28-летний мужчина был пьян, фургон сильно качало, а обломки падали на дорогу. К тому времени, когда автомобиль остановился, у него также отсутствовал передний обод колеса, и от него остались только спицы.
Полиция обнаружила, что Тони почти вдвое превысил предел вождения в нетрезвом состоянии. Он сказал в Королевском суде Ньюкасла, что когда выехал из своего дома в Гейтсхеде, у фургона были все шины, но к тому времени, когда он добрался до Каттона, у него осталось всего две. Однако он продолжал ехать, пока его не остановила полиция.
Проделки мужчины были замечены водителем скорой помощи, который наблюдал, как автомобиль мчался по трассе со скоростью 112 км в час. Он и позвонил правоохранителям.
Холмвуд признал себя виновным в опасном вождении и вождении в состоянии алкогольного опьянения и был приговорен к девяти месяцам условно на 12 месяцев с реабилитацией и 150 часами неоплачиваемых работ.
Ему также запретили управлять машиной на 18 месяцев, и ему придется сдать расширенный повторный тест.
Напомним, в Киеве мужчина на самокате выстрелил в автомобиль, водитель которого сделал ему замечание. Пулей из травматического пистолета хулиган разбил лобовое стекло легковушки.
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