Везде летели искры: пьяный водитель проехал 45 км без двух шин - фото

В Великобритании водитель ехал с двумя колесами на своем фургоне.

Об этом пишет Chronicle Live.

Тони Холмвуду удалось проехать 45 км без шин, из-за чего по асфальту летели искры, а на дороге оставались царапины.

Водитель проехал 45 км без двух шин / Фото: Northumbria Police

Сообщается, что 28-летний мужчина был пьян, фургон сильно качало, а обломки падали на дорогу. К тому времени, когда автомобиль остановился, у него также отсутствовал передний обод колеса, и от него остались только спицы.

Водитель проехал 45 км без двух шин / Фото: Northumbria Police

Полиция обнаружила, что Тони почти вдвое превысил предел вождения в нетрезвом состоянии. Он сказал в Королевском суде Ньюкасла, что когда выехал из своего дома в Гейтсхеде, у фургона были все шины, но к тому времени, когда он добрался до Каттона, у него осталось всего две. Однако он продолжал ехать, пока его не остановила полиция.

Водитель проехал 45 км без двух шин / Фото: Northumbria Police

Проделки мужчины были замечены водителем скорой помощи, который наблюдал, как автомобиль мчался по трассе со скоростью 112 км в час. Он и позвонил правоохранителям.

Водитель проехал 45 км без двух шин / Фото: Northumbria Police

Холмвуд признал себя виновным в опасном вождении и вождении в состоянии алкогольного опьянения и был приговорен к девяти месяцам условно на 12 месяцев с реабилитацией и 150 часами неоплачиваемых работ.

Тони Холмвуд / Фото: Northumbria Police

Ему также запретили управлять машиной на 18 месяцев, и ему придется сдать расширенный повторный тест.

Напомним, в Киеве мужчина на самокате выстрелил в автомобиль, водитель которого сделал ему замечание. Пулей из травматического пистолета хулиган разбил лобовое стекло легковушки.

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