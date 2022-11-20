"Везде слышат Украину": Зеленский обратился к представителям франкоязычных стран мира

Участники саммита Международной организации Франкофонии выслушали предлодения мира и стабильности в мире от украинского лидера.
В воскресенье, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам саммита международной организации сотрудничества франкоязычных стран мира (Франкофония).
Об этом он сообщил в своем традиционном вечернем обращении.
Зеленский подчеркнул, что Международная организация Франкофонии объединяет более 50 стран-участниц и еще более двух десятков стран-наблюдателей.
"Африка, Азия, Америка, Европа — всюду слышат Украину, всюду знают наши предложения о том, как вернуть мир Украине и как вернуть стабильность миру", — подчеркнул украинский президент.
По его словам, украинскую формулу мира воспринимают в мире очень положительно.
“Она вполне конструктивна и реалистична – в отличие от пустой и лживой российской риторики о якобы их готовности к каким-то переговорам. Мы сделаем все, чтобы мир принял украинскую формулу мира”, — заверил Зеленский.
Президент отметил, что готовится к нескольким важным международным обращениям, которые состоятся на следующей неделе.
Напомним, накануне президент Зеленский во время своего обращения к участникам Международного форума безопасности в Галифаксе призвал мировых лидеров способствовать усилиям Украины по уничтожению любых элементов российской агрессии.
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