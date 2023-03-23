Российская пропагандистка Ольга Скабеева распространила очередную лживую историю, что французы больше не могут позволить себе пользоваться средствами гигиены.

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева в очередной раз выступила с абсурдным заявлением, рассказав, что якобы жителям Франции не хватает денег на личную гигиену и потому от них плохо пахнет.

Об этом Скабеева заявила во время своей передачи на одном из кремлевских пропагандистских телеканалов, сообщает телеграмм-канал "Правда Геращенко".

Она заявила, что теперь "специфическое омбре можно почувствовать не только на улице, но и в заведениях, где собираются немытые и не чесанные французы-русофобы".

"Кто о чем, а вшивый о бане: Скабеева заявила, что французы перестали мыться и чистить зубы, а чтобы публика точно поверила, подчеркнула, что "это не российская пропаганда". В следующий раз будет клясться на мизинчиках или сердцем матери, чтобы поверили в дежурный бред", — говорится в сообщении к видео.

Напомним, ранее сообщалось, что российская пропагандистка Ольга Скабеева распространила лживую историю о том, что в Великобритании готовятся подавать белок в ресторанах из-за якобы голода в стране.

Кроме того, мы ранее информировали, что главная пропагандистка Кремля Ольга Скабеева придумала очередной бред относительно украинской армии. Она заявила, что Украина готовит "целую армию отборочных укров с повышенным уровнем русофобии".

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