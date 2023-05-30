Везли шведских детей: семья из РФ протаранили шлагбаумы на выезде из Польши, пытаясь скрыться

Российская семья, перевозившая двоих детей с паспортами Швеции, во время проверки пограничниками пыталась скрыться. Авто протаранило шлагбаумы на пограничном переходе в Тересполе, Польша.

Об этом сообщает RMF FM.

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Отмечается, что около 7 часов утра к пограничникам подъехало BMW. Оно было в шведских номерах. Внутри находились трое граждан РФ: мужчина, женщина и ребенок, еще двое несовершеннолетних, имевших шведские паспорта. Когда пограничники забрали паспорта для проверки, то россияне бросились в пункт пропуска Беларуси.

"Автомобиль протаранил шлагбаумы и проехал через металлическую колючую ленту. BMW остановилось только на пограничном мосту. Женщине с тремя детьми пересекли границу и попасть в Беларусь, а вот мужчину задержали. Он будет отвечать за попытку насильственного пересечения государственной границы и нанесенные повреждения", сообщении.

По данным RMF FM, двоим детям запрещено покидать Швецию.

Напомним, что Польша закрывает свою границу для грузовиков из России и Белоруссии. Ограничения начнут действовать с 1 июня.

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