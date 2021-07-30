Вход не только по билетам: Ватикан вводит новый документ для посещения музеев

У посетителей, кроме сертификата, могут просить и документ, удостоверяющий личность.
В музеи Ватикана с 6 августа будут пропускать только людей, имеющих COVID-сертификат.
Об этом говорится в сообщении культурного заведения Ватикана.
"С пятницы, 6 августа 2021 года и до дальнейшего уведомления доступ в музеи Ватикана и всех связанных с ними территориям будет разрешен только тем, кто имеет сертификат COVID-19. Кроме демонстрации сертификата в цифровом или бумажном формате, сотрудники музея могут также требовать документ, удостоверяющий личность посетителя, чтобы подтвердить фактическое право собственности. Поэтому, пожалуйста, приезжайте в музеи с необходимыми документами, готовыми к осмотру"/, - говорится в сообщении.
Отмечается, что те, кто забронировал билеты к этому нововведению, в любом случае должны будут предъявить необходимую сертификацию для доступа в музеи. Посетители, которые не могут предоставить необходимый сертификат, вернут деньги.
По состоянию на 30 июля в Ватикане зафиксировано 27 случаев коронавируса. Все пациенты выздоровели.
Отметим, что музеи Ватикана закрыли во время локдауна весной 2020 года и повторно они должны были частично прекратить работу осенью прошлого года и в начале этого года. Ограничения привели к значительным потерям доходов от продажи билетов. Прекращение и сокращение туристических потоков повлекло за собой закрытие многих сувенирных магазинов в районе Ватикана.
Напомним, Италия открывается для украинских туристов с 31 июля 2021 года. Какие условия для путешествия в страну.
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