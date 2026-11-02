Вход в мир мертвых: в Ирландии открыли маршрут к месту, где зарождались традиции Хэллоуина

Фото: Yvonne Gordon / © Фото из открытых источников

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В Ирландии проложили новый туристический маршрут в загадочную пещеру, которую в древности считали входом в потусторонний мир. По кельтским легендам, именно здесь обитала богиня войны и смерти Морриган, а из подземелья могли выходить духи умерших.

Как рассказывает BBC, пещера Овейнгат расположена на территории древнего комплекса Раткроган в графстве Роскоммон. Это место когда-то было политическим и религиозным центром королевства Коннахт, а его история достигает примерно 5500 лет.

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Что известно о загадочных «Воротах в ад»

Раткроган считается одним из важнейших археологических комплексов Ирландии. Исследователи обнаружили здесь 266 древних памятников, среди которых погребальные курганы, укрепления, священные источники и остатки древних построек.

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Новая тропа ведет через сердце древнего Раткрохана, где оживают легенды кельтской Ирландии. Фото: Yvonne Gordon. / © Фото из открытых источников

Когда-то здесь проводились коронации, религиозные обряды и погребения правителей. С этим местом также связывают легендарную королеву-воительницу Медб, героиню ирландского эпоса «Похищение быка из Куальнге».

Однако больше всего загадок скрывает пещера Овейнгат, которую на протяжении веков называли «Вратами в ад».

По древним верованиям, она была одним из входов в мир мертвых. Ее связывали с богиней Морриган, олицетворявшей войну, смерть и пророчества.

Именно эти легенды связывают с праздником Самайн — древним кельтским обрядом, который считается одним из истоков современного Хэлловина. Люди верили, что в ночь на 1 ноября граница между живыми и мертвыми исчезает, а духи могут проникать в мир людей.

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Что скрывает древняя пещера

Овейнгат представляет собой подземный проход длиной примерно 37 метров, углубляющийся под землю на семь метров.

У входа расположен камень с огамической надписью, датированный IV-VIII веками. Далее начинается узкий каменный коридор, ведущий к природной пещере.

Говорят, именно отсюда начинается история Хэллоуина. Фото: Yvonne Gordon / © Фото из открытых источников

Первые письменные упоминания об этом месте встречаются еще в текстах ирландских монахов IX века.

Несмотря на мистическую репутацию сегодня посетителям запрещено спускаться внутрь. Причина вполне реальна – опасная концентрация углекислого газа.

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Новый маршрут через землю королей

Теперь туристы могут исследовать Раткроган благодаря новой пешеходной тропе протяженностью 13 километров. Полный маршрут занимает около трех часов.

Он проходит мимо главного кургана диаметром 88 метров, древнее «Кладбище королей», пещеру Овейнгат и другие археологические достопримечательности.

Интересно, что значительную часть комплекса до сих пор не раскапывали. Геофизические исследования уже обнаружили под главным курганом следы нескольких сооружений, среди которых мог быть большой деревянный зал для церемоний.

Археологи отмечают, что главная ценность Раткрогана заключается не только в отдельных достопримечательностях, но и во всем древнем ландшафте. За обычными с виду зелеными полями скрыта история королей, погребальных обрядов и легенд, которые ирландцы передают на протяжении веков.

Ранее мы рассказывали, как в Южной Корее обычный ремонт дренажной системы привел к одному из важнейших археологических открытий страны. Рабочие случайно наткнулись на гробницу короля Мурена и его жены, которая оставалась неприкосновенной более 1400 лет. Внутри обнаружили тысячи драгоценных предметов, золотые украшения и каменные плиты с именами погребенных.

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