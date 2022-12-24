Путин уже проиграл войну: вице-президент Еврокомиссии сравнил главу Кремля с Гитлером

Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс сравнил российского президента-террориста Владимира Путина с фюрером Третьего Райха Адальфом Гитлером.

Об этом Тиммерманс сказал в интервью Nieuwsblad.

Он считает, что российский диктатор сейчас находится в том же положении, что и Адольф Гитлер в 1943 году, когда он уже проиграл войну, но она ему казалась еще далекой до завершения.

"Российская федерация сейчас является полным изгоем на международной арене. Санкции кусаются сильно – смею утверждать. Война стоит очень много денег. И Путин уже проиграл. Он ошибся по поводу устойчивости украинцев ", — сказал вице-президент Еврокомиссии.

Тиммерманс предполагает, что российский террорист может долго атаковать мирное население Украины, оставляя их без света воды, отопления и воды.

"Путин может еще очень долго чинить много хаоса. Отсюда – бомбардировка энергетической инфраструктуры с намерением довести людей до такой нищеты, чтобы миллионы приехали в Европу. Он ( президент РФ — ред. ) использует энергетику, а также миграцию как оружие против нас, потому что знает, что мы уязвимы в этих двух вопросах и можем быть разобщены, надеясь, что политические силы, в которые он вкладывал в течение многих лет, получат больше политической власти в государствах-членах", – считает он.

Напомним, внезапно умер земляк Путина, руководивший строительством подлодок, из которых обстреливали Украину.

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