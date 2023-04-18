ВИЧ-инфицированный россиянин воевал в Украине и умер через три месяца после госпитализации

Гражданин РФ уехал на войну против Украины добровольцем.
Российский солдат с ВИЧ и гепатитом всю осень воевал в Украине. Он скончался спустя три месяца после госпитализации.
Об этом говорится в материале "Полигон".
В источнике представлена информация о воюющих в Украине россиянах с ВИЧ. Военнослужащие не осуществляют надлежащей проверки добровольцев.
Накануне редакция получила документы по медицинской службе Западного военного округа (ОПО). В них среди других был описан случай 46-летнего добровольца Орлова Геннадия Алексеевича, который болел туберкулезом, хроническим гепатитом С и ВИЧ и умер в военном госпитале в Подольске.
Журналисты провели расследование. Они связались со знакомыми и врачами добровольца.
В ходе изучения документов и диагнозов выяснилось, что мужчина, скорее всего, не знал о своем диагнозе.
"В нынешней ситуации военкоматы ради выполнения плана не проверяют добровольцев на медкомиссии, хотя по закону с ВИЧ в армию не должны брать. Однако делают исключение для осужденных, завербованных в ППК "Вагнер", часть которых болеют и ВИЧ и гепатитом С", – говорит директор правозащитной организации Сергей Кривенко.
Больной ВИЧ на передовой — опасность в первую для его военных товарищей.
"Если он не на терапии, в условиях окопа (раны, царапины, выбитые зубы) он опасен для контактирующих с ним. Боюсь, что там не всегда все делают перевязки в двух парах перчаток", — рассказывают специалисты.
По мнению врачей, такие люди более подвержены заболеваниям, типа специфической пневмонии, а в окопе болезни прогрессируют.
Напомним, МВД Украины запустило проект по онлайн-информированию о потерях врага "Потерь.НЕТ". Среди погибших – Путин, Медведев и Лавров.
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