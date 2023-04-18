ВИЧ-инфицированный россиянин воевал в Украине и умер через три месяца после госпитализации

Российский солдат с ВИЧ и гепатитом всю осень воевал в Украине. Он скончался спустя три месяца после госпитализации.

Об этом говорится в материале "Полигон".

В источнике представлена информация о воюющих в Украине россиянах с ВИЧ. Военнослужащие не осуществляют надлежащей проверки добровольцев.

Накануне редакция получила документы по медицинской службе Западного военного округа (ОПО). В них среди других был описан случай 46-летнего добровольца Орлова Геннадия Алексеевича, который болел туберкулезом, хроническим гепатитом С и ВИЧ и умер в военном госпитале в Подольске.

Журналисты провели расследование. Они связались со знакомыми и врачами добровольца.

В ходе изучения документов и диагнозов выяснилось, что мужчина, скорее всего, не знал о своем диагнозе.

"В нынешней ситуации военкоматы ради выполнения плана не проверяют добровольцев на медкомиссии, хотя по закону с ВИЧ в армию не должны брать. Однако делают исключение для осужденных, завербованных в ППК "Вагнер", часть которых болеют и ВИЧ и гепатитом С", – говорит директор правозащитной организации Сергей Кривенко.

Больной ВИЧ на передовой — опасность в первую для его военных товарищей.

"Если он не на терапии, в условиях окопа (раны, царапины, выбитые зубы) он опасен для контактирующих с ним. Боюсь, что там не всегда все делают перевязки в двух парах перчаток", — рассказывают специалисты.

По мнению врачей, такие люди более подвержены заболеваниям, типа специфической пневмонии, а в окопе болезни прогрессируют.

Напомним, МВД Украины запустило проект по онлайн-информированию о потерях врага "Потерь.НЕТ". Среди погибших – Путин, Медведев и Лавров.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.