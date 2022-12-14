Видео из палаты Саакашвили выложили в Сеть: исхудалый политик передвигается с ходунками

В Грузии опубликовали записи с камер наблюдения в палате экс-президента страны Михеила Саакашвили, обвиняя его в симуляции, хотя на кадрах видно истощение политика.

Соответствующий ролик в Сеть выложила Специальная пенитенциарная служба Грузии.

Заметим, что видео было опубликовано в тот же день, когда Саакашвили объявил, что возобновляет голодовку.

В пенитенциарной службе объяснили публикацию этих кадров высоким общественным интересом. В госоргане также заявили, что на видео якобы "четко видны имитационные действия Михеила Саакашвили, целью которых является препятствование совершению правосудия, введение в заблуждение общества и международных партнеров".

Кроме того, служба обвинила экс-президента Грузии в жестоком обращении с персоналом и агрессивном поведении.

В опубликованном ролике смонтированы сделанные в разные даты кадры из клиники "Вивамеди". Так, речь идет о видео за 9 августа, 4 октября, 12 декабря. При этом на части сцен дата затерта.

В ролике зафиксировано, как очень похудевший и слабый Саакашвили ест, ходит по палате и ругается с медперсоналом. На свежих кадрах за 12 декабря видно, что политик уже передвигается с помощью ходунков и выглядит истощенным.

მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, სპეციალური პენიტენციური სამსახური ვიდეოკადრებს ასაჯაროვებს, რომელიც ასახავს სხვადასხვა პერიოდში პატიმარ მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობას. აღნიშნულ ვიდეომასალაში ნათლად ჩანს მიხეილ სააკაშვილის სიმულაციური ქმედებები, რომლის მიზანია მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის ხელის შეშლა, საზოგადოებისა და საერთაშორისო პარტნიორების შეცდომაში შეყვანა. ვიდეოკადრები ასახავს სახელმწიფოს დამოკიდებულებას მიხეილ სააკაშვილის მიმართ, ასევე მიხეილ სააკაშვილის დამოკიდებულებას სამედიცინო პერსონალის მიმართ, კერძოდ მისი მხრიდან განხორციელებული შეურაცხყოფისა და აგრესიული ქცევების ფაქტებს. Опубликовано სპეციალური პენიტენციური სამსახურ2

Напомним, Тбилисский городской суд в 2018 году заочно признал Саакашвили виновным в "злоупотреблении служебными полномочиями" и присудил политику три года заключения.

Позже суд признал Саакашвили виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили и присудил ему за это 6 лет тюрьмы с лишением прав занимать определенные должности сроком более двух лет.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года сразу после своего возвращения в страну накануне местных выборов.

Экс-президент Грузии считает себя политическим заключенным и несколько раз объявлял голодовку, которую то прекращал, то снова возобновлял.

Состояние здоровья Саакашвили уже долгое время крайне тяжелое и в июле 2022 года его адвокат заявил, что экс-президент Грузии уходит из политики.

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