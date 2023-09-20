Видео Кадырова из больницы в Москве: на что обращают внимание обозреватели

Опубликованное в Сети в среду, 20 сентября, видео, на котором президент российской Чечни Рамзан Кадыров общается в кремлевской больнице со своим дядей Магомедом Кадыровым, вызвало еще больше вопросов о состоянии здоровья этого деятеля, которого считают одним из столпов путинского режима.

Подробный обзор разногласий описания под видео с известными фактами опубликовал оппозиционный чеченский Telegram-канал Niyso.

В первую очередь чеченские оппозиционеры обратили внимание на то, что Рамзан Кадыров не появлялся в общественном пространстве почти три недели: никаких жизненных встреч, никаких совещаний, только выдающиеся за новые архивные съемки. И вдруг оказывается, что все это время он не лежал в больнице, а ночевал там у постели своего больного дяди – фактически целыми днями.

По версии российских пропагандистов, опубликовавших этот ролик, глава целого субъекта Федерации почти месяц бездельничал из-за болезни своего дяди, не выполняя своих прямых обязанностей и не выходя на связь.

Во-вторых, в подписи к видео говорится о "рабочей поездке", которой Рамзан Кадыров воспользовался, чтобы посетить в больнице дядю, которого он, очевидно, любит больше, чем жизнь. Но, как правило, он помпезно приезжал в Москву, делился фотографиями и видео со встреч, а тут тихонько прилетел и притаился.

В-третьих, 5 дней назад, поздравляя Магомеда Кадырова с днем рождения, ни сам чеченский лидер, ни его приспешники не оговорились о состоянии его здоровья. Вместе с тем Рамзан Кадыров в последние дни фигурировал в статусах постоянно, в некоторых — с прямыми пожеланиями здоровья.

Поздравление Магомеда Кадырова с днем рождения / Фото: из соцсетей

Поздравление Магомеда Кадырова с днем рождения / Фото: из соцсетей

В-четвертых, сравнивая сегодняшнее видео с тем, которое было опубликовано 3 дня назад, обозреватели заметили, что Кадыров стал выглядеть гораздо хуже — без румянца на щеках, бледный, с опухшими глазами, видно, что ему не хватает сил даже на то, чтобы говорить. Кстати, съемка производилась таким образом, чтобы было меньше акцента на лицо Рамзана.

А вот Магомед, особенно на последних кадрах, выглядит свежим и здоровым. "Создается ощущение, будто они с Рамзаном Кадыровым просто на 5 минут поменялись местами", — резюмировали обозреватели.

Напомним, реальную картину произошедшего с так называемым главой Чечни Рамзаном Кадыровым и в каком он состоянии Кремль тщательно скрывает.

Читайте также: