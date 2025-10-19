ТСН в социальных сетях

Видео ограбления Лувра появилось в Сети: что придумали воры

Лувр ограбили под носом у посетителей, используя рабочий жилет и шлифмашину.

Полицейская машина патрулирует внутренний дворик закрытого музея Лувр после ограбления / © Associated Press

Французский телеканал BMFTV показал в своем эфире первые кадры ограбления Лувра в Париже — одного из самых известных музеев мира.

На видео виден мужчина в желтом рабочем жилете, который вероятно прикидывается работником музея. Грабитель раскрывает витрину шлифовальной машиной. На заднем плане видно, что посетители музея в это время спокойно ходили по залу и рассматривали другие объекты.

Как добавляет Le Parisien, двое нападавших были одеты в желтые жилеты, вероятно, чтобы выглядеть как технические работники. Они проникли в музей на грузовом лифте, разбили две витрины и похитили драгоценности.

Еще двое злоумышленников оставались на скутерах и вывезли своих подельников вместе с украденными ценностаями.

Ранее появились новые подробности об ограблении парижского Лувра.

Также мы писали, что одну из украденных драгоценностей нашли прямо у музея. Она была сломана.

