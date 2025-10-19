- Дата публикации
Видео ограбления Лувра появилось в Сети: что придумали воры
Лувр ограбили под носом у посетителей, используя рабочий жилет и шлифмашину.
Французский телеканал BMFTV показал в своем эфире первые кадры ограбления Лувра в Париже — одного из самых известных музеев мира.
На видео виден мужчина в желтом рабочем жилете, который вероятно прикидывается работником музея. Грабитель раскрывает витрину шлифовальной машиной. На заднем плане видно, что посетители музея в это время спокойно ходили по залу и рассматривали другие объекты.
Как добавляет Le Parisien, двое нападавших были одеты в желтые жилеты, вероятно, чтобы выглядеть как технические работники. Они проникли в музей на грузовом лифте, разбили две витрины и похитили драгоценности.
Еще двое злоумышленников оставались на скутерах и вывезли своих подельников вместе с украденными ценностаями.
Ранее появились новые подробности об ограблении парижского Лувра.
Также мы писали, что одну из украденных драгоценностей нашли прямо у музея. Она была сломана.