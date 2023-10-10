Видео с ней облетели мир: стала известна судьба немки Шани Лук, которую захватил ХАМАС

Немка, искалеченная и похищенная боевиками ХАМАС, жива и находится в больнице Сектора Газы.

Гражданка Германии Шани Лук, попавшая в плен боевиков ХАМАС и считавшаяся пропавшей без вести, находится в больнице в секторе Газа.

Об этом пишет BILD со ссылкой на слова матери девушки.

Видео с Шани Лук облетело мир в минувшие выходные: неподвижная жертва с дредами и заметными татуировками лежит тяжело ранена в грузовике между террористами ХАМАС.

Шани Лук лежит полуобнаженная и тяжело ранена в кузове грузовика. У нее ранение головы, ее окружают террористы ХАМАС. Подросток плюет на ее неподвижное тело / Фото: The Bild

"Мы получили информацию, что Шани жива, но получила тяжелую травму головы и находится в критической ситуации. Каждая минута критическая", – рассказывает мать девушки.

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Во время нападения боевиков на фестиваль Nature Party Шани позвонила по телефону семье на мобильный. Ее мать Рикарда Лук обратилась к ней и спросила: "У вас есть бункер поблизости?" Раздались выстрелы. Ее дочь была взволнована и пообещала найти убежище. После этого связь прервалась.

Как семья впоследствии смогла восстановить, Шани Лук выбежала на стоянку со своим парнем и еще четырьмя друзьями; они хотели скрыться на двух автомобилях.

"Молодые люди потеряли друг друга из виду. Тогда друзья скрылись в кустах. С тех пор они благополучно вышли, но Шани и ее парень исчезли", — говорит родственник девушки.

Семья жалуется, что не получила никакой информации от МИДа Германии.

Напомним, музыкальный фестиваль стал одной из первых целей террористической группировки.

По меньшей мере , 260 человек были убиты боевиками ХАМАС на концерте, который проходил вблизи границы с Сектором Газы.

Также в Сети показали жуткое видео с места проведения фестиваля Nature Party. На кадрах видны десятки разбитых и брошенных машин.

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