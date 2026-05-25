Видео стало роковым: европейские туристы разбились из-за обвала моста в Индонезии

Водопад в Индонезии / Иллюстративное фото / © pexels.com

В Индонезии вблизи популярного курорта Лабуан-Баджо 24 мая трагически погибли супруги австрийских туристов. Деревянный подвесной мост, на котором они фотографировались, внезапно обвалился. Путешественники упали на камни с 20-метровой высоты.

Об этом сообщает The Hey Bali News.

55-летний Юрген Перьюль и 57-летняя Астрид Перьюль — туристы из Австрии, которых считают супругами, — погибли после падения с подвесного моста возле водопада Чунча-Вуланг в регионе Западный Манггарай, провинция Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии. Они упали примерно с 20-метровой высоты на камни внизу ущелья.

Водопад Чунча-Вуланг является одной из популярных природных локаций вблизи Лабуан-Баджо — города, который считают воротами на остров Комодо. Дорога туда занимает около полутора часов.

Свидетелем трагедии стал их гид — 30-летний Мухамад Мухардин.

Супруги прибыли к водопаду около 9:20 вместе с частным водителем Юлиусом Мамом. После регистрации на входе туристы отправились по тропе к водопаду. Добравшись до деревянного подвесного моста над каменистой рекой, австрийцы решили снять видео на память.

«Они шли рядом, тепло улыбаясь в камеру. Они попросили меня снять видео со спины, пока переходили мост»», — рассказал Мухардин.

По словам гида, туристы успели пройти около 10 м, когда мост внезапно начал разрушаться.

«Вдруг я услышал очень громкий звук ломающегося дерева, будто упала большая ветка. Через несколько секунд мост полностью обвалился», — сказал Мухардин.

Он видел момент падения.

«Я увидел, как они оба свободно летели вниз и ударились о большие камни на дне ущелья», — сказал гид.

После трагедии он бросился в пункт продажи билетов за помощью. На место оперативно прибыли спасатели, однако эвакуация была сложной из-за крутого рельефа, узкого русла реки и скользких камней.

Тела погибших доставили в региональную больницу Комодо в Лабуан-Баджо. Полиция оцепила место происшествия и начала расследование.

«Нашим приоритетом сразу после инцидента была эвакуация погибших и обеспечение охраны места происшествия для сохранения целостности вещественных доказательств», — заявил начальник полиции Западного Манггарая Кристиан Каданг.

Именно этот подвесной мост был главным путем к водопаду. На фото с места трагедии видно отсутствующие доски в настиле — в том месте, где туристы провалились. Сейчас полиция проверяет, могла ли администрация туристического объекта допустить халатность в вопросах безопасности и технического обслуживания моста.

«Мы не шутим с безопасностью туристов в регионе Манггарай-Барат. Наша следственная группа проводит детальное обследование места происшествия, чтобы оценить техническое состояние деревянного моста», — сказал Кристиан.

Также правоохранители планируют допросить руководство туристической локации относительно стандартов безопасности и состояния инфраструктуры.

«Мы также вызовем руководство туристического объекта Чунча-Вуланг для детального допроса относительно стандартов безопасности и технического обслуживания инфраструктуры, которое они осуществляли», — добавил Кристиан.

Власти Индонезии координируют дальнейшие действия с посольством Австрии в Джакарте, в частности по репатриации тел и личных вещей погибших.

После трагедии водопад Чунча-Вуланг временно закрыли для посетителей.

Напомним, в начале мая в Индонезии в результате внезапного извержения вулкана Дуконо погибли по меньшей мере трое туристов, еще пятеро получили ранения. На момент инцидента, который сопровождался выбросом столба дыма на 10 км, на горе находились 20 альпинистов, несмотря на официальный запрет на восхождение из-за высокой активности вулкана.

